Incendio Cody arrasa con 1,300 acres en Arizona y obliga a evacuaciones en Oracle

Aviones cisterna y helicópteros han sido vistos operando sobre la zona afectada, descargando miles de litros de agua y retardantes.

Al mismo tiempo, brigadas trabajan en tierra para establecer líneas de contención y proteger estructuras clave.

“Estamos usando todos los recursos disponibles para contener este incendio lo antes posible”, indicaron voceros del Servicio Forestal.

En apoyo a las labores de combate, también se impuso una restricción temporal de vuelos en el espacio aéreo que rodea al incendio Cody.

Arizona Forestry supporting suppression efforts on the Cody Fire on the Coronado National Forest with handcrews & overhead.

As of Thursday morning, the Coronado is estimating the fire at 1k ac. The fire is located near Oracle in Pinal County.

