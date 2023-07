Tres muertos, tres heridos por incendio en casa en San Antonio

Las tres personas heridas y llevadas al hospital estaban en condición crítica, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood. Los bomberos respondieron al incendio a eso de las 3 a.m. del sábado al recibir una llamada de emergencia en que se escuchaba a gente gritando, dijo Hood.

Autoridades hicieron todo por salvar a las personas

Los policías que llegaron primero abrieron la puerta a patadas y escucharon a la gente adentro gritar, explicó Hood.

Seis personas — tres adultos y tres menores — fueron rescatadas de la vivienda. De inmediato no se difundieron las identidades de las tres víctimas.

Una investigación preliminar arrojó que el fuego estalló en el garaje, pero la causa definitiva del siniestro no ha sido determinada, indicó Hood. Los bomberos no hallaron detectores de humo en la casa y no hay reportes de que sonó ninguna alarma durante el fuego, añadió.