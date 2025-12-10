Buscar
EE.UU. confisca petrolero frente a Venezuela y sube la tensión

La incautación petrolero de Venezuela anunciada por Trump frente a las costas venezolanas eleva la tensión entre Washington y Caracas.
Por 
2025-12-10T21:14:34+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/10/2025 a las 16:14

  • EE.UU. confisca petrolero venezolano
  • Trump anuncia incautación inédita
  • Tensión política y militar aumenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

La declaración abrió una nueva fase de tensión entre Washington y Caracas en un momento marcado por sanciones, choques diplomáticos y un clima político ya deteriorado.

Incautación petrolero de Venezuela y tensión creciente

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, dijo el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Trump evalúa enviar al segundo de Kristi Noem como embajador en El Salvador

La agencia Bloomberg informó previamente que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado frente a aguas venezolanas, citando a fuentes familiarizadas.

El movimiento añade un nuevo elemento a las presiones energéticas sobre Venezuela.

Un golpe a la frágil exportación petrolera venezolana

La incautación podría complicar aún más la capacidad de Venezuela para exportar crudo.

Analistas señalan que otros transportistas podrían mostrarse más reacios a cargar petróleo venezolano ante el riesgo de sanciones o confiscaciones.

Esto ocurre en un contexto en el que la industria petrolera venezolana ya atraviesa limitaciones estructurales y un mercado internacional condicionado por las medidas estadounidenses.

La acción se suma al incremento de presión que la Administración de Donald Trump ha mantenido sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Washington acusa a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles, algo que Caracas rechaza.

Contexto político: Nobel de la Paz, operativos militares y advertencias

La incautación coincide con la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Ella no asistió al evento, pero aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico desde septiembre.

Según la información disponible, más de 80 tripulantes han muerto en estos operativos extrajudiciales.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán ataques dentro de territorio venezolano.

Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

En paralelo, PDVSA continúa tareas de perforación junto a la estadounidense Chevron, que mantiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de sanciones.

