EE.UU. confisca petrolero frente a Venezuela y sube la tensión

EE.UU. confisca petrolero venezolano

Trump anuncia incautación inédita

Tensión política y militar aumenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

La declaración abrió una nueva fase de tensión entre Washington y Caracas en un momento marcado por sanciones, choques diplomáticos y un clima político ya deteriorado.

Incautación petrolero de Venezuela y tensión creciente

🚩 Última Hora | Trump informa que EEUU incautó un barco petrolero frente a las costas de Venezuela. Detalles 👉 https://t.co/Y4TL1cJOHo pic.twitter.com/fACbfqVRWb — Al Punto (@AlPunto) December 10, 2025

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, dijo el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg informó previamente que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado frente a aguas venezolanas, citando a fuentes familiarizadas.

El movimiento añade un nuevo elemento a las presiones energéticas sobre Venezuela.