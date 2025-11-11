El IRS vigilará tus criptos: Guía rápida 2026 para evitar multas

El IRS exige declarar todas las transacciones con criptomonedas.

No reportarlas puede generar multas y sanciones.

Herramientas como CoinTracker ayudan a simplificar el proceso.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensificará su vigilancia sobre las operaciones con activos digitales.

Cualquier persona que haya vendido, recibido o intercambiado criptomonedas debe declararlas correctamente en su formulario federal de impuestos.

Omitir esta información podría costarte caro.

Qué debes saber sobre los impuestos sobre criptomonedas

El IRS considera las criptomonedas como activos digitales sujetos a impuestos, igual que las acciones o bienes raíces.

Esto significa que cada vez que vendes o intercambias criptomonedas con ganancia, esa diferencia se considera ingreso gravable.

Por ejemplo, si compraste Bitcoin por $500 y lo vendes cuando vale $1.000, tendrás que pagar impuestos sobre los $500 de ganancia.

Pero si aún las conservas, no pagas nada hasta que las vendas.

El monto depende de dos factores: cuánto tiempo las tuviste y tu nivel de ingresos.