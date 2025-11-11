El IRS vigilará tus criptos: Guía rápida 2026 para evitar multas
Publicado el 11/11/2025 a las 12:28
- El IRS exige declarar todas las transacciones con criptomonedas.
- No reportarlas puede generar multas y sanciones.
- Herramientas como CoinTracker ayudan a simplificar el proceso.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensificará su vigilancia sobre las operaciones con activos digitales.
Cualquier persona que haya vendido, recibido o intercambiado criptomonedas debe declararlas correctamente en su formulario federal de impuestos.
Omitir esta información podría costarte caro.
Qué debes saber sobre los impuestos sobre criptomonedas
El IRS considera las criptomonedas como activos digitales sujetos a impuestos, igual que las acciones o bienes raíces.
Esto significa que cada vez que vendes o intercambias criptomonedas con ganancia, esa diferencia se considera ingreso gravable.
Por ejemplo, si compraste Bitcoin por $500 y lo vendes cuando vale $1.000, tendrás que pagar impuestos sobre los $500 de ganancia.
Pero si aún las conservas, no pagas nada hasta que las vendas.
El monto depende de dos factores: cuánto tiempo las tuviste y tu nivel de ingresos.
- Si las mantuviste menos de un año, aplican tasas de ganancias de capital a corto plazo.
- Si las conservaste más de un año, aplican tasas a largo plazo, generalmente más bajas.
Declaración de activos digitales: lo que exige el IRS
Según el IRS, todos los contribuyentes deberán responder la pregunta sobre activos digitales en su formulario federal.
El IRS pide declarar cada transacción en dólares estadounidenses e incluir los ingresos derivados de criptomonedas, incluso si fueron recibidos como pago por servicios.
No declarar estas operaciones puede derivar en auditorías y sanciones.
- Vender criptomonedas con pérdidas o transferirlas entre monederos no genera obligación tributaria, pero debe documentarse correctamente.
Cómo simplificar tu declaración con herramientas digitales
Registrar manualmente cada movimiento puede ser una tarea compleja.
- Por eso, plataformas como CoinTracker proveen soluciones automatizadas que conectan tus billeteras y exchanges, generan reportes listos para el IRS (Form 8949) y calculan automáticamente ganancias o pérdidas.
CoinTracker también proporciona seguridad de datos mediante cifrado y acceso de solo lectura.
Estas herramientas son especialmente útiles para quienes realizan muchas operaciones y desean cumplir con la declaración de activos digitales sin errores.
Consejos prácticos para evitar multas
- Reporta todo ingreso relacionado con criptomonedas: No omitas ninguna transacción.
- Guarda tus comprobantes: Conserva los registros de compra y venta.
- Utiliza plataformas confiables: CoinTracker o TurboTax Crypto son opciones recomendadas.
- Consulta a un profesional: Un contador especializado en cripto puede ayudarte a optimizar impuestos.
Qué sigue
El IRS aumentará las auditorías en 2026 para reforzar la transparencia en el mercado cripto.
Para los latinos que cada vez invierten más en criptomonedas, conocer las reglas de los impuestos sobre criptomonedas es clave para evitar sanciones.
Cumplir a tiempo y con precisión no solo evita multas, también protege tu reputación fiscal y tus inversiones.