Tu cheque del seguro social está en riesgo en estos estados ¿Sabes cuánto te pueden quitar?
Publicado el 12/10/2025 a las 18:09
- Nueve estados aplican impuestos al cheque del Seguro Social en 2025.
- Los montos varían según ingresos, estado civil y edad.
- Comprender el pago de impuestos ayuda a planificar la jubilación.
Aunque la mayoría de los estados no gravan los beneficios del Seguro Social, nueve de ellos sí aplican impuestos para el año fiscal 2025.
Esto significa que, dependiendo del estado donde vivas, podrías recibir menos dinero del previsto durante la jubilación. Conocer cómo funcionan estos impuestos y en qué estados aplican es fundamental para planificar tus ingresos futuros.
¿Qué estados aplican impuestos al cheque del Seguro Social?
Los nueve estados que gravan beneficios en 2025 son:
- Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont y Virginia Occidental.
Virginia Occidental está eliminando gradualmente el impuesto hasta retirarlo por completo en 2026. Para 2025 permitirá deducir el 65 % de los beneficios incluidos en el ingreso bruto ajustado.
¿Cómo funciona el pago de impuestos según cada estado?
Las reglas cambian dependiendo de tu ingreso y estado civil:
- Colorado: exenciones de hasta $20,000 según edad.
- Connecticut: grava beneficios solo si el AGI supera $75,000 ($100,000 declarado en conjunto).
- Minnesota: aplica impuestos para AGI superiores a $84,490 o $108,320 en conjunto.
- Montana: incluye los beneficios sujetos a impuestos federales.
- Nuevo México: grava beneficios si los ingresos superan $100,000.
- Rhode Island: impone impuestos si recibes beneficios antes de la edad plena de jubilación o superas $107,000 de AGI.
- Utah: aplica impuestos sobre ingresos mayores a $54,000, con posibilidad de créditos.
- Vermont: grava beneficios para quienes superan $50,000 de AGI.
Estas diferencias muestran que el pago de impuestos sobre los beneficios varía considerablemente según donde vivas.
Impacto para la comunidad latina
Muchos jubilados hispanos consideran mudarse para maximizar su ingreso neto.
Los impuestos al cheque del Seguro Social pueden reducir significativamente lo que reciben cada mes, por lo que entender estas reglas es esencial para tomar decisiones informadas.
Dado que las leyes estatales cambian con frecuencia, mantenerse actualizado evita sorpresas desagradables durante la jubilación.
Qué sigue
Varios estados estudian eliminar completamente estos impuestos.
Mientras tanto, lo más recomendable es revisar las leyes de tu estado y considerar cómo afectarán tu presupuesto.
Los beneficios del Seguro Social son fundamentales, pero forman solo una parte del plan de retiro.