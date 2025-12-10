Tu cheque del seguro social está en riesgo en estos estados ¿Sabes cuánto te pueden quitar?

Nueve estados aplican impuestos al cheque del Seguro Social en 2025.

Los montos varían según ingresos, estado civil y edad.

Comprender el pago de impuestos ayuda a planificar la jubilación.

Aunque la mayoría de los estados no gravan los beneficios del Seguro Social, nueve de ellos sí aplican impuestos para el año fiscal 2025.

Esto significa que, dependiendo del estado donde vivas, podrías recibir menos dinero del previsto durante la jubilación. Conocer cómo funcionan estos impuestos y en qué estados aplican es fundamental para planificar tus ingresos futuros.

¿Qué estados aplican impuestos al cheque del Seguro Social?

Los nueve estados que gravan beneficios en 2025 son:

Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont y Virginia Occidental.

Virginia Occidental está eliminando gradualmente el impuesto hasta retirarlo por completo en 2026. Para 2025 permitirá deducir el 65 % de los beneficios incluidos en el ingreso bruto ajustado.