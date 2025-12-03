Impuestos a la propiedad se disparan en Estados Unidos ¿Es mejor comprar o alquilar?
Publicado el 12/03/2025 a las 16:14
- Los impuestos a la propiedad alcanzaron niveles históricos en todo el país.
- El costo total de ser propietario supera cada vez más al alquiler.
- Lo siguiente: un mercado inclinado hacia la renta mientras crece la presión fiscal.
Los impuestos residenciales en Estados Unidos han aumentado de forma generalizada, impactando la capacidad de compra de millones de familias.
Con precios de vivienda en alza y cargas fiscales cada vez más elevadas, el debate sobre si conviene comprar o alquilar se ha intensificado, especialmente en áreas metropolitanas donde el costo de una hipoteca ya supera al de la renta.
El aumento de los impuestos a la propiedad en todo el país
Según datos analizados por Newsweek, ningún estado registró un promedio de impuestos residencial inferior a 1.000 dólares en 2024.
Estados que históricamente se mantenían por debajo de esa cifra, como Alabama, ya superan ese umbral, lo que refleja un aumento nacional acelerado.
El precio promedio de viviendas unifamiliares alcanzó $462,206 en mayo de 2025, de acuerdo con Redfin.
La combinación de precios altos e impuestos crecientes limita el acceso a la propiedad, sobre todo para compradores primerizos.
Alquilar o comprar casa: el factor decisivo del costo mensual
Un estudio de Bankrate concluyó que en las 50 áreas metropolitanas más grandes del país, alquilar es más barato que pagar una hipoteca, considerando intereses, seguros e impuestos.
- A nivel nacional, la hipoteca promedio cuesta 38% más que el alquiler promedio.
Las regiones donde las diferencias son menores, como Filadelfia, Cleveland y Detroit, contrastan con ciudades tecnológicas como San Francisco, San José y Seattle, donde la brecha entre hipoteca y alquiler es abismal.
Este comportamiento ha llevado a jóvenes y familias con presupuestos ajustados a optar por la renta como alternativa más realista.
¿Cómo se comporta el mercado de alquiler?
El Informe Nacional de Alquileres de apartmentlist.com reveló que el alquiler promedio cayó 1% en noviembre, situándose en $1.367, marcando la cuarta baja mensual consecutiva. A nivel anual, los precios de renta disminuyeron 1.1%.
Este ajuste contrasta con el aumento de los costos de propiedad y contribuye a hacer del alquiler una opción más accesible.
Impacto para la comunidad latina
Para muchas familias hispanas, los impuestos a la propiedad se han convertido en un obstáculo mayor al momento de planear la compra de su primera vivienda.
La diferencia entre alquilar o comprar casa influye directamente en la estabilidad financiera mensual.
En mercados donde el costo de vida ya es elevado, la renta puede ser la única opción viable mientras los impuestos continúan aumentando y las hipotecas se mantienen inaccesibles.
Qué sigue
Si la tendencia se mantiene, el alquiler seguirá siendo más asequible que la compra en la mayoría de las ciudades.
Es probable que las familias deban reevaluar sus metas inmobiliarias y considerar la renta como opción permanente hasta que la brecha entre comprar y alquilar se reduzca.