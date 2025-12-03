Impuestos a la propiedad se disparan en Estados Unidos ¿Es mejor comprar o alquilar?

Los impuestos a la propiedad alcanzaron niveles históricos en todo el país.

El costo total de ser propietario supera cada vez más al alquiler.

Lo siguiente: un mercado inclinado hacia la renta mientras crece la presión fiscal.

Los impuestos residenciales en Estados Unidos han aumentado de forma generalizada, impactando la capacidad de compra de millones de familias.

Con precios de vivienda en alza y cargas fiscales cada vez más elevadas, el debate sobre si conviene comprar o alquilar se ha intensificado, especialmente en áreas metropolitanas donde el costo de una hipoteca ya supera al de la renta.

El aumento de los impuestos a la propiedad en todo el país

Según datos analizados por Newsweek, ningún estado registró un promedio de impuestos residencial inferior a 1.000 dólares en 2024.

Estados que históricamente se mantenían por debajo de esa cifra, como Alabama, ya superan ese umbral, lo que refleja un aumento nacional acelerado.

El precio promedio de viviendas unifamiliares alcanzó $462,206 en mayo de 2025, de acuerdo con Redfin.

La combinación de precios altos e impuestos crecientes limita el acceso a la propiedad, sobre todo para compradores primerizos.