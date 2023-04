Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa revela cuales son sus planes ahora que ha fallecido su esposo. Y es que luego de su muerte se le ha cuestionado si planea quedarse en la Ciudad de México o si planea regresar a su hogar en Monterrey ahora que Figueroa ya no está.

“No planeo dejar la ciudad y sobre todo no planeo dejar sola a mi tía (Maribel Guardia) en estos momentos tan difíciles que está pasando, yo voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite” explicó Tuñón para el programa de Radio Fórmula.

Imelda Tuñón habló sobre su relación con Maribel Guardia

De igual manera, mientras explicaba que no tenía intenciones de abandonar la Ciudad de México y mucho menos dejar a Maribel Guardia durante este difícil momento, reveló como es su relación con ella. “Siempre ha sido muy buena suegra, la verdad es que yo la considero una segunda madre”.

“Ella me apoya incondicionalmente a mi y a mi hijo y eso me hace muy feliz y yo también estoy para ella, de hecho me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda voy a estar ahí porque ahorita lo que menos necesita es estar sola, yo siempre voy a estar ahí para ella” explicó Tuñón durante la breve entrevista.