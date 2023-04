Es así como en días recientes ha estado concediendo diversas entrevistas en donde ha revelado lo dolorosa que la sido su partida, pero no solo eso, si no que se sinceró sobre los problemas que vivió con Julián, pues asegura que no todo fue color de rosa, debido a que estuvieron separados en muchas ocasiones.

Imelda Tuñón revela los problemas que tuvo con Julián Figueroa: La muerte de Julián Figueroa dejó un gran hueco en el corazón no solamente de Maribel Guardia, si no también de su esposa Imelda Tuñón, pues aunque la relación entre ella y Julián fue bastante complicada en ocasiones, la cantante se encuentra bastante afectada por su muerte.

Experimentaron crisis matrimonial por culpa de una supuesta infidelidad

Otro de los problemas que ambos tuvieron, fue cuando supuestamente Julián se besó con una fanática, lo cual causó una gran ola de problemas entre ambos. De hecho, públicamente él le ofreció disculpas por sus acciones, pero resaltó hace algunos meses que todo fue sacado de contexto. Se sabe que la pareja enfrentó diversas crisis matrimoniales durante todo este tiempo.

Imelda relató que fue ella quien encontró a su esposo sin vida. “Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé”, reveló según Infobae.