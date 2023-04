La viuda de Julián no piensa alejarse de su suegra

Maribel es muy unida a Imelda

Imelda hace sorprendente revelación

Hoy hace una semana Maribel guardia confirmaba que su único hijo Julián Figueroa había muerto. El doctor del joven cantante hoy reveló qué había fallecido por un infarto en el miocardio. Hoy un día después de esta tragedia, tanto Maribel como Imelda salieron a hablar con los medios de comunicación.

Ambas contaron cómo estaban llevando el proceso de haber perdido el joven hijo de Joan Sebastian. Mientras que la madre se encontraba tranquila conversando, la viuda estaba completamente desecha y no podía hoy articular una palabra sin qué se quebrara después.

¡Imelda cuenta cómo encontró a su hijo!

La también cantante relató las condiciones en que encontró el cuerpo sin vida del hombre, integrante de una de las más famosas familias del regional mexicano. Imelda Garza destapó que su esposo había estado deprimido por el que habría sido el cumpleaños número 72 de Joan Sebastian, el pasado 8 de abril, por lo que llevaba "tres noches sin dormir".

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé”, agregó Imelda.