Imelda Garza revela que padece de un trastorno mental

La nuera de Maribel Guardia ha confesado padecer de un trastorno de bipolaridad el cual la ha atormentado desde al menos diez años. Explicó en que consiste su padecimiento, además de señalar la etapa a la que gracias a su tratamiento, no ha llegado.

«Se llama bipolar paranoide, empiezas a dejar de comer y dejar de dormir, pero no sientes sueño, ni hambre, se llama hipomanía, pero yo nunca he llegado a la manía, que es cuando entras en psicosis y alucinas. Yo no he llegado a esa etapa gracias a Dios», declaró Garza. Archivado: Imelda Garza padece de un trastorno mental