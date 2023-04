Imelda Garza se descargó sobre Julián Figueroa hace unos meses

En el fragmento del video de la entrevista, se puede ver cómo Imelda Garza muy dolida desenterró problemas que poca gente sabía sobre Julián Figueroa, a quien aparentemente le daba por beber muy seguido: “Mira la verdad es que él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, y hay veces que la gente tiene recaídas, eso que pasó, o sea, más que me pegara a mí, le pegó a él, se arrepintió muchísimo, no se acordaba para empezar de lo que pasó (la supuesta infidelidad)”, comenzó diciendo.

Pero la ahora viuda de Julián Figueroa fue más allá: “Sale el periodicazo (la revista que exhibió su beso con una fanática) y él fue rápidamente conmigo a pedirme disculpas a decirme ‘es que no sé cómo pasó esto, cuándo pasó esto, no sé por qué, me sentía muy mal’, y entonces también me enojé… he vivo muchos episodios con él (en el alcohol), y puede ser muy fuerte, no me quedó más que apoyarlo, obviamente sigo enojada y que me caiga a mi la prensa o los malos comentarios, no se me hace justo”, precisó en ese entonces.