De acuerdo con los reportes se ha dado a conocer la muerte de una persona, y varios heridos, sin embargo, no fue lo único, ya que se dieron a conocer la destrucción de varias casas y edificios, incluso hubo una iglesia demolida. Por lo que las autoridades ya trabajan junto con los ciudadanos para la reestructuración.

Imágenes tornados Texas Oklahoma: Ocasionaron grandes daños

Cabe mencionar que en el estado de Texas se registraron nueve tornados, cuatro en Arkansas y uno en Oklahoma, para un total de 15 remolinos en un solo día. En Texas la mayoría se hizo presente a lo largo de la frontera de Red River con Oklahoma, por lo que de igual manera se han reportado varios daños en distintos condados.

Ante esta situación, el alcalde de New Boston, Texas, Ron Humphrey habló sobre los desastres ocasionados por las tormentas del viernes, mencionó que hubo “Árboles caídos, techos arrancados y algunas casas con más daños. Hasta ahora no he tenido ningún reporte de heridos”, dijo Humphrey por correo electrónico. Archivado como: Imágenes tornados Texas Oklahoma