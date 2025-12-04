Demócratas publican imágenes inéditas de la isla de Epstein y reavivan la presión por transparencia

Imágenes inéditas de Epstein

Congreso exige transparencia total

Nueva presión investigativa federal

Segun informa la agencia EFE, Las nuevas fotografías divulgadas por los demócratas muestran espacios íntimos de la mansión de Jeffrey Epstein, incluyendo dormitorios, baños y una sala equipada con una inquietante silla de dentista.

El material evidencia elementos visuales nunca antes publicados, como máscaras colgadas en una pared y un teléfono con contactos registrados, sugiriendo dinámicas internas aún poco esclarecidas públicamente.

Cada imagen aporta fragmentos que permiten reconstruir el ambiente donde se cometieron múltiples abusos, reforzando la necesidad de transparencia sobre el funcionamiento del enclave privado adquirido por Epstein.

Los legisladores aseguran que la publicación busca ofrecer a la ciudadanía un acceso directo a estos registros, permitiendo comprender mejor el contexto en que ocurrieron los delitos atribuidos al magnate.

Nuevo material muestra interiores y objetos clave

Los demócratas publican imágenes inéditas de la isla privada del pederasta Jeffrey Epsteinhttps://t.co/x4XRkAlaNV pic.twitter.com/v2XJp5CJEZ — Unión Radio (@Unionradionet) December 3, 2025



Entre las imágenes destaca una pizarra con palabras como “poder”, “engaño” y “política”, elementos que han generado nuevas interpretaciones sobre los espacios utilizados dentro de la propiedad insular.

La presencia del teléfono con contactos de marcación rápida etiquetados como Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry también ha despertado interés legislativo por posibles conexiones requeridas en la investigación.

Los objetos registrados permiten analizar la vida cotidiana del entorno de Epstein, ofreciendo nuevas pistas que podrían complementar los documentos financieros entregados por J.P. Morgan y Deutsche Bank.

Este conjunto visual podría desempeñar un papel relevante en futuras audiencias, ya que los congresistas pretenden contextualizar estas imágenes con información adicional solicitada a autoridades de las Islas Vírgenes estadounidenses.