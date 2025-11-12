Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Iker Casillas y René Higuita entran al Salón de la Fama 2025

Iker Casillas y René Higuita entran al Salón de la Fama 2025

El Salón de la Fama del Futbol 2025 inmortalizó a Iker Casillas y René Higuita en una emotiva ceremonia en Pachuca.
Por 
2025-11-12T21:20:17+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: ShutterStock

Publicado el 12/11/2025 a las 16:20

El Salón de la Fama del Futbol Internacional vivió una de sus ceremonias más emotivas e históricas con la investidura de Iker Casillas y René Higuita, dos arqueros que marcaron generaciones con estilos opuestos, pero con un mismo legado: haber revolucionado la posición y dejado huella en millones de aficionados alrededor del mundo.

La generación 2025 también incluyó a figuras internacionales como Dunga y Gary Lineker, y a referentes del futbol mexicano como Gerardo Torrado, Juan Francisco Palencia e Ignacio Ambriz, actual técnico del Club León. La gala, realizada en el auditorio Gota de Plata de Pachuca, estuvo cargada de nostalgia, risas y lágrimas.

Iker Casillas: emoción y gratitud hacia México

FOTO: ShutterStock. Iker Casillas y René Higuita entran al Salón de la Fama 2025

El exportero del Real Madrid y campeón mundial con España fue recibido con una ovación al ser nombrado “inmortal”.

Casillas, de 44 años, recordó con emoción su vínculo con el país:

“Por eso me gusta venir a México, porque siempre me tratan con cariño y admiración”, expresó al recibir el trofeo que lo consagra como leyenda.

Agradecido por el homenaje, Casillas destacó la calidez de los mexicanos y se mostró orgulloso de compartir el reconocimiento con figuras como Dunga.

“Estoy encantado de estar en Pachuca, en México, y formar parte de este cuadro de honor con todas estas figuras. Me da mucha alegría estar aquí.”

El arquero también dejó un mensaje para las nuevas generaciones de porteros mexicanos de cara al Mundial 2026:

“Que hagan su trabajo lo mejor posible, que aprendan y ayuden al equipo. Que las paren todas.”

Casillas, uno de los porteros más laureados de la historia con cinco títulos de Liga, tres Champions League y un Mundial, fue aplaudido de pie al recordar sus inicios y su trayectoria con España.

René Higuita: “Nuestra misión es dar alegría a los humanos”

FOTO: ShutterStock

El colombiano René Higuita, famoso por su atajada del “escorpión” y su estilo arriesgado, ofreció el discurso más alegre y apasionado de la noche.
El exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia agradeció su inclusión y rememoró su paso por el futbol mexicano con el Veracruz.

“Nuestra misión es y siempre será darles alegría a los humanos y generar sentimientos. Eso es lo más loable del futbol, nuestro mayor tesoro.”

Higuita recordó cómo su atrevimiento y carisma cambiaron el futbol:

“Cada vez que me salí del arco o pateé un tiro libre, una voz me decía: ‘Higuita, hazlo por la gente’. Tuve una locura que generó alegría y eso llevó a cambiar una regla de la FIFA.”

Entre aplausos, el colombiano celebró ser parte del Salón de la Fama junto a Casillas: dos estilos distintos, pero unidos por el amor al futbol.

Más leyendas inmortalizadas en Pachuca

El evento también reconoció a jugadores mexicanos como Gerardo Torrado, Juan Francisco Palencia y Ignacio Ambriz, quienes compartieron palabras de orgullo y motivación.
Palencia instó a “confiar en los jugadores mexicanos” y Torrado habló sobre el equilibrio que busca en las nuevas generaciones.

Desde Inglaterra, Gary Lineker recordó con humor su paso por el Mundial de México 1986 y su respeto hacia Diego Maradona:

“Fueron muy difíciles esos cuartos de final por la ‘mano de Dios’ y por el mejor gol del Mundial. Volver a México es muy especial.”

Una ceremonia llena de historia y emoción

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de FOX Deportes (@foxdeportes)

El Salón de la Fama del Futbol, en su 14ª investidura, celebró a 18 figuras internacionales que marcaron distintas épocas del deporte más popular del planeta.

Para el público, el momento más emotivo fue ver en el mismo escenario a Casillas y Higuita, dos porteros que, con su talento, simbolizan la pasión y el arte de defender el arco.

“Cuando tenía 13 años vi a Dunga levantar la Copa del Mundo y pensé que yo podía conseguirlo… y lo logré años después. Muchas gracias a Grupo Pachuca”, cerró Casillas entre aplausos.

Con su investidura, el español y el colombiano se suman a una lista de leyendas que inmortaliza no solo logros deportivos, sino también su influencia humana y su legado eterno en el futbol mundial.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Aguirre

Javier Aguirre responde al mensaje de Sheinbaum al Tri
atleti, mx

Liga MX: cómo impacta en México la compra del Atlético de Madrid

Atlanta tendrá equipo en la NWSL

El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu
2025 Gold Cup Semifinals Set

¿Cuándo juega México y quién será su próximo rival?