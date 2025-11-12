Iker Casillas y René Higuita entran al Salón de la Fama 2025

El Salón de la Fama del Futbol Internacional vivió una de sus ceremonias más emotivas e históricas con la investidura de Iker Casillas y René Higuita, dos arqueros que marcaron generaciones con estilos opuestos, pero con un mismo legado: haber revolucionado la posición y dejado huella en millones de aficionados alrededor del mundo.

La generación 2025 también incluyó a figuras internacionales como Dunga y Gary Lineker, y a referentes del futbol mexicano como Gerardo Torrado, Juan Francisco Palencia e Ignacio Ambriz, actual técnico del Club León. La gala, realizada en el auditorio Gota de Plata de Pachuca, estuvo cargada de nostalgia, risas y lágrimas.

Iker Casillas: emoción y gratitud hacia México

El exportero del Real Madrid y campeón mundial con España fue recibido con una ovación al ser nombrado “inmortal”.

Casillas, de 44 años, recordó con emoción su vínculo con el país:

“Por eso me gusta venir a México, porque siempre me tratan con cariño y admiración”, expresó al recibir el trofeo que lo consagra como leyenda.

Agradecido por el homenaje, Casillas destacó la calidez de los mexicanos y se mostró orgulloso de compartir el reconocimiento con figuras como Dunga.

“Estoy encantado de estar en Pachuca, en México, y formar parte de este cuadro de honor con todas estas figuras. Me da mucha alegría estar aquí.”

El arquero también dejó un mensaje para las nuevas generaciones de porteros mexicanos de cara al Mundial 2026:

“Que hagan su trabajo lo mejor posible, que aprendan y ayuden al equipo. Que las paren todas.”

Casillas, uno de los porteros más laureados de la historia con cinco títulos de Liga, tres Champions League y un Mundial, fue aplaudido de pie al recordar sus inicios y su trayectoria con España.