Iker Casillas y René Higuita entran al Salón de la Fama 2025
Publicado el 12/11/2025 a las 16:20
La generación 2025 también incluyó a figuras internacionales como Dunga y Gary Lineker, y a referentes del futbol mexicano como Gerardo Torrado, Juan Francisco Palencia e Ignacio Ambriz, actual técnico del Club León. La gala, realizada en el auditorio Gota de Plata de Pachuca, estuvo cargada de nostalgia, risas y lágrimas.
Iker Casillas: emoción y gratitud hacia México
El exportero del Real Madrid y campeón mundial con España fue recibido con una ovación al ser nombrado “inmortal”.
Casillas, de 44 años, recordó con emoción su vínculo con el país:
“Por eso me gusta venir a México, porque siempre me tratan con cariño y admiración”, expresó al recibir el trofeo que lo consagra como leyenda.
Agradecido por el homenaje, Casillas destacó la calidez de los mexicanos y se mostró orgulloso de compartir el reconocimiento con figuras como Dunga.
“Estoy encantado de estar en Pachuca, en México, y formar parte de este cuadro de honor con todas estas figuras. Me da mucha alegría estar aquí.”
El arquero también dejó un mensaje para las nuevas generaciones de porteros mexicanos de cara al Mundial 2026:
“Que hagan su trabajo lo mejor posible, que aprendan y ayuden al equipo. Que las paren todas.”
Casillas, uno de los porteros más laureados de la historia con cinco títulos de Liga, tres Champions League y un Mundial, fue aplaudido de pie al recordar sus inicios y su trayectoria con España.
René Higuita: “Nuestra misión es dar alegría a los humanos”
El colombiano René Higuita, famoso por su atajada del “escorpión” y su estilo arriesgado, ofreció el discurso más alegre y apasionado de la noche.
El exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia agradeció su inclusión y rememoró su paso por el futbol mexicano con el Veracruz.
“Nuestra misión es y siempre será darles alegría a los humanos y generar sentimientos. Eso es lo más loable del futbol, nuestro mayor tesoro.”
Higuita recordó cómo su atrevimiento y carisma cambiaron el futbol:
“Cada vez que me salí del arco o pateé un tiro libre, una voz me decía: ‘Higuita, hazlo por la gente’. Tuve una locura que generó alegría y eso llevó a cambiar una regla de la FIFA.”
Entre aplausos, el colombiano celebró ser parte del Salón de la Fama junto a Casillas: dos estilos distintos, pero unidos por el amor al futbol.
Más leyendas inmortalizadas en Pachuca
Ver esta publicación en Instagram
El evento también reconoció a jugadores mexicanos como Gerardo Torrado, Juan Francisco Palencia y Ignacio Ambriz, quienes compartieron palabras de orgullo y motivación.
Palencia instó a “confiar en los jugadores mexicanos” y Torrado habló sobre el equilibrio que busca en las nuevas generaciones.
Desde Inglaterra, Gary Lineker recordó con humor su paso por el Mundial de México 1986 y su respeto hacia Diego Maradona:
“Fueron muy difíciles esos cuartos de final por la ‘mano de Dios’ y por el mejor gol del Mundial. Volver a México es muy especial.”
Una ceremonia llena de historia y emoción
Ver esta publicación en Instagram
El Salón de la Fama del Futbol, en su 14ª investidura, celebró a 18 figuras internacionales que marcaron distintas épocas del deporte más popular del planeta.
Para el público, el momento más emotivo fue ver en el mismo escenario a Casillas y Higuita, dos porteros que, con su talento, simbolizan la pasión y el arte de defender el arco.
“Cuando tenía 13 años vi a Dunga levantar la Copa del Mundo y pensé que yo podía conseguirlo… y lo logré años después. Muchas gracias a Grupo Pachuca”, cerró Casillas entre aplausos.
Con su investidura, el español y el colombiano se suman a una lista de leyendas que inmortaliza no solo logros deportivos, sino también su influencia humana y su legado eterno en el futbol mundial.
