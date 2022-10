¿La gente no tuvo una buena reacción?

La reacción de Carles Puyol, exfutbolista español de 44 años fue bastante graciosa, pues al poco tiempo de que el tweet en donde dijo ser ‘gay’, Carles le respondió con un mensaje siguiéndole la corriente: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”, dijo entre emojis de corazones.

Íker Casillas no tardó en eliminar el tweet que habría sido todo obra de un hackeo. La reacción de la gente fue muy variada, incluso en su mensaje donde dice que fue hackeado han escrito cosas como: “Iker, nadie se lo ha tomado en serio porque todos los que te admiramos estamos contigo”, “Yo no tengo nada contra Iker, pero sí me lo he creído, entre otras cosas, porque su sentido del humor últimamente, es más que cuestionable. Será o no será, pero muchos nos lo hemos creído”, aseguraron algunos usuarios. Archivado como: Íker Casillas soy gay