¿Cómo identificar a ICE, Patrulla Fronteriza y otras agencias federales?

Aprende a identificar agencias federales durante los operativos ordenados por el presidente Trump mediante señales visibles.

ICE y sus chalecos Los agentes de ICE representan una de las presencias más visibles durante los despliegues federales. Habitualmente operan con chalecos que llevan inscritas las palabras ERO o HSI, dos divisiones que suelen aparecer en intervenciones migratorias o investigaciones relacionadas. Para muchas comunidades, estos marcadores son clave para diferenciar a ICE de otras fuerzas federales que pueden tener uniformes similares o portar equipo táctico.

El uso de estas siglas en chalecos o prendas externas es uno de los principales elementos que permite identificar a sus agentes durante los operativos. En contextos donde varias agencias actúan al mismo tiempo, estas letras se vuelven el indicador más directo y confiable. Reconocer esta identificación ayuda a que las personas puedan comprender mejor la naturaleza de la acción de ICE y el tipo de intervención que podrían estar llevando a cabo.

Patrulla Fronteriza y Guardia Nacional: uniformes e insignias En el caso de la Patrulla Fronteriza, los agentes suelen portar identificadores de su agencia, distintivos que permiten reconocerlos incluso cuando participan en operativos fuera de zonas limítrofes. En algunos casos, pueden llevar insignias de la policía, un detalle que genera confusión en comunidades que no están habituadas a verlos en entornos urbanos. Estas señales visibles se convierten en herramientas esenciales para distinguirlos de otras fuerzas federales que pueden vestir ropa táctica o portar equipo similar.

Por su parte, la Guardia Nacional se identifica por su uniforme militar con camuflaje, un elemento constante durante los despliegues. El camuflaje es una de las características más reconocibles y suele ser el primer indicador para identificar su presencia en operativos conjuntos. Esta apariencia militarizada los distingue de agencias enfocadas en investigaciones o control fronterizo. Identificar este uniforme ofrece claridad sobre el papel específico que cumple la Guardia Nacional durante estos despliegues.

FBI y DEA: el uso de siglas oficiales Tanto el FBI como la DEA se reconocen por portar sus siglas de manera visible. A diferencia de uniformes camuflados o chalecos con divisiones específicas, estas agencias federales se apoyan en la visibilidad directa de sus letras para señalar su presencia. Las siglas funcionan como su principal indicador durante los operativos, ya sea en prendas externas, identificaciones o equipo que llevan durante intervenciones.

Para las comunidades, estas marcas ayudan a diferenciar a los agentes dedicados a investigaciones federales de aquellos que participan en acciones migratorias o despliegues tácticos. La claridad visual de estas letras contribuye a evitar confusiones en momentos en los que diversas fuerzas federales se encuentran en el mismo espacio operativo. Contar con esta información permite reconocer más fácilmente qué agencia está actuando y entender el tipo de operativo que se desarrolla.