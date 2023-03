La pequeña era hija de un pastor de EEUU

Autoridades identifican su cuerpo

Audrey Hale, “una mujer que se identificaba como transgénero”, según el jefe de la policía, asesinó por la mañana del pasado lunes en Nashville (Tennessee) a seis personas en una escuela privada de educación religiosa. Tres menos están incluidos en la lista de fallecidos.

Ahora se ha dado a conocer que las autoridades correspondientes identificaron a una niña de las víctimas y se trata de una pequeña de 9 años hija de un expastor. La noticia ha sorprendido a todos e indignado, pues cada vez crece el número de personas que exigen que controlen mejor el uso de armas en el país.

¡Solo tenía 9 años!

Uno de los tres niños muertos en un tiroteo el lunes en The Covenant School en Nashville era la hija de 9 años de un ex pastor de Dallas. Las personas en el país están indignadas por el suceso, ya que piden que se cambie la ley y no cualquier ciudadano pueda adquirir un arma.

En un comunicado en su sitio web, la Iglesia Presbiteriana de Park Cities en Dallas dijo que Chad Scruggs, actual pastor principal de la Iglesia Presbiteriana de Covenant en Nashville, se desempeñó durante varios años como pastor asociado en la iglesia de Dallas.