Identifican al presunto hombre armado que fue abatido por la policía de Milwaukee

Revelan detalles del tiroteo cerca de la Convención Republicana

Identifican a Samuel Sharpe Jr. como el hombre armado

La policía mantiene estrecha vigilancia

Agentes de policía de Ohio en Wisconsin para la Convención Nacional Republicana dispararon y mataron a un hombre de Milwaukee el martes.

Alimentando la ira de los residentes que cuestionaron por qué agentes de otros estados estaban en su vecindario ubicado a una milla del sitio de la convención.

El hombre fallecido, cuya identidad las autoridades aún no han revelado, murió en circunstancias que todavía están bajo investigación.

Ante estos hechos, las autoridades brindaron mayor información sobre el hombre que murió en este enfrentamiento.

AUTORIDADES IDENTIFICAN A SAMUEL SHARPE JR. COMO EL HOMBRE ABATIDO

En una conferencia de prensa espontánea realizada por los manifestantes que se presentaron en el lugar, se identificó a la víctima como Samuel Sharpe Jr.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, informó la agencia The Associated Press.

La familia de Sharpe, presente en la protesta, afirmó que él era un veterano sin hogar, lo que ha añadido una capa de indignación y tristeza a la reacción pública.

Docenas de agentes de policía permanecieron detrás de la cinta policial en el lugar y se negaron a responder preguntas sobre lo sucedido.