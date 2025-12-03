Buscar
Identifican al cantante Kalash Maejor como la víctima del homicidio en Los Héroes Puebla

Un joven músico fue asesinado en un ataque directo en Los Héroes Puebla, un caso que generó reacciones en redes.
Por 
2025-12-03T19:26:09+00:00
Identifican a cantante en ataque que terminó en homicidio/Foto: Shutterstock

Publicado el 12/03/2025 a las 14:26

  • Identifican a cantante en homicidio
  • Ataque directo con motociclistas
  • Señalamientos previos en redes

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre asesinado el pasado 28 de noviembre en la colonia Los Héroes Puebla, donde un ataque armado dejó sin vida a un joven de 27 años.

El fallecido fue identificado como Robin Froylan P., quien era conocido en el ámbito musical bajo el nombre artístico de Kalash Maejor.

De acuerdo con reportes policiacos, además de su faceta como cantante de trap, el joven habría estado relacionado extraoficialmente con actividades ilícitas como narcomenudeo y robo.

La agresión ocurrió en la zona de la 127 Oriente y la 18 Sur, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Detalles del ataque y primeras versiones

Identifican a cantante en homicidio
Identifican a cantante en homicidio-Foto: Shutterstock

Testigos señalaron que el joven descendió de una camioneta momentos antes de ser interceptado por sujetos que viajaban en dos motocicletas.

Los agresores abrieron fuego en más de diez ocasiones, según las primeras indagatorias, dejando a la víctima sin posibilidad de defenderse o escapar.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela

La escena del crimen fue asegurada por elementos de seguridad y peritos, quienes recopilaron casquillos y realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

Reacciones en redes y señalamientos previos

Tras conocerse su identidad, diversas publicaciones en redes sociales se hicieron virales, especialmente mensajes de despedida que circularon entre seguidores y conocidos.

“Un gusto conocerte amigo. Gracias por compartir tu música conmigo, papito”, escribió una usuaria al recordar al joven músico.

En plataformas digitales también surgieron testimonios de personas que lo relacionaron con presuntos actos delictivos previos.

Una usuaria señaló que él habría sido responsable del robo de un dron valuado en 7 mil pesos, versión que circuló ampliamente aunque no ha sido confirmada oficialmente.

Trayectoria musical y contexto del caso

Como Kalash Maejor, el joven buscaba abrirse paso dentro del género trap, acumulando seguidores que reconocían su estilo urbano y sus colaboraciones locales.

Su muerte ha generado conversación tanto por su vida en la música como por las versiones no oficiales que lo vinculan a actividades ilegales.

Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque, que se suma a otros hechos de violencia registrados en la zona sur-oriente de Puebla.

El caso permanece abierto mientras familiares, seguidores y autoridades esperan avances que permitan esclarecer la agresión y localizar a los responsables.

