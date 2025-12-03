Identifican al cantante Kalash Maejor como la víctima del homicidio en Los Héroes Puebla

Identifican a cantante en homicidio

Ataque directo con motociclistas

Señalamientos previos en redes

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre asesinado el pasado 28 de noviembre en la colonia Los Héroes Puebla, donde un ataque armado dejó sin vida a un joven de 27 años.

El fallecido fue identificado como Robin Froylan P., quien era conocido en el ámbito musical bajo el nombre artístico de Kalash Maejor.

De acuerdo con reportes policiacos, además de su faceta como cantante de trap, el joven habría estado relacionado extraoficialmente con actividades ilícitas como narcomenudeo y robo.

La agresión ocurrió en la zona de la 127 Oriente y la 18 Sur, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Detalles del ataque y primeras versiones

Testigos señalaron que el joven descendió de una camioneta momentos antes de ser interceptado por sujetos que viajaban en dos motocicletas.

Los agresores abrieron fuego en más de diez ocasiones, según las primeras indagatorias, dejando a la víctima sin posibilidad de defenderse o escapar.

La escena del crimen fue asegurada por elementos de seguridad y peritos, quienes recopilaron casquillos y realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.