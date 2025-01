Ataque terrorista en Nueva Orleans deja más de 30 heridos, incluyendo ciudadanos israelíes

Un ataque terrorista en la celebración de Año Nuevo en Nueva Orleans dejó al menos 30 personas heridas, entre ellas dos ciudadanos israelíes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

La primera víctima identificada tras el trágico ataque en el Barrio Francés de Nueva Orleans es Ni’kyra Cheyenne Dedeaux, una estudiante de secundaria de 18 años.

Dedeaux viajó desde Gulfport, Mississippi, el martes junto a su prima para celebrar el año nuevo.

Sin embargo, la celebración terminó en tragedia cuando Shamsud Din Jabbar, de 42 años, condujo una Ford F-150 blanca contra una multitud de peatones.

18 year old Mississippi teen among victims of New Orleans car ramming attack.

Nikyra Cheyenne Dedeaux, 18, had just graduated high school and had gone to celebrate the New Year on Bourbon Street with her cousin.

Dedeaux was pursuing a nursing program at nursing program at… pic.twitter.com/Dv9FAcRrq4

