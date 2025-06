Identifican al responsable del ataque con lanzallamas en acto pro-Israel en Colorado

“El antisemitismo es una amenaza que no puede ser ignorada ni normalizada”, afirmó Jeffries en una declaración pública.

El ataque en Boulder ocurre en un contexto de creciente tensión por el conflicto en Medio Oriente y de aumento en los incidentes motivados por odio dentro de Estados Unidos.

Apenas unos días antes, dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington D.C. fueron asesinados por un hombre que también expresó simpatía con la causa palestina.

Aunque los casos no parecen estar directamente conectados, las autoridades están prestando mayor atención a posibles patrones de radicalización política.

BREAKING: Boulder terror suspect Mohamed Sabry Soliman is an illegal immigrant from Egypt who entered the US under the Biden administration, three sources say pic.twitter.com/IONgzFBdgZ

— Fox News (@FoxNews) June 2, 2025