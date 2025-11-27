Autoridades revelan identidades de los elementos de la Guardia Nacional baleados en D.C.
Publicado el 11/27/2025 a las 14:20
- Dos guardias baleados en Washingthon
- Tirador identificado por autoridades
- Ataque cerca de Casa Blanca
Las autoridades informaron este jueves que los agentes de la Guardia Nacional baleados en un tiroteo ocurrido en Washington D.C. son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.
Ambos forman parte de la Guardia Nacional de West Virginia y se encontraban en la capital estadounidense para cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a hacer de Washington D.C. un lugar “seguro y bonito”.
La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, confirmó que los dos soldados permanecen en estado crítico.
Aseguró además que la gravedad de su situación será un factor decisivo en la definición final de los cargos contra el responsable del ataque.
Identifican elementos Guardia Nacional tras tiroteo en Washington
📌 Identifican a los dos miembros de la Guardia Nacional heridos en Washington DC: siguen graves tras ser sometidos a cirugías.
Detalles 👉 https://t.co/wMMtdzjwJd pic.twitter.com/LyL9vsOJjC
— Al Punto (@AlPunto) November 27, 2025
Pirro detalló que el presunto tirador fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que usó un revólver Smith & Wesson .357 en el ataque.
Lakanwal vivía en Bellingham, en el estado de Washington, junto a su esposa y sus cinco hijos, y viajó en su vehículo desde allí hasta Washington D.C.
TE PUEDE INTERESAR: Atacante de Washington estaría vinculado a la CIA, según reportes
Al llegar a la capital, según el relato de las autoridades, disparó primero contra uno de los guardias, quien cayó al suelo tras el impacto inicial.
Acto seguido, el sospechoso se inclinó sobre la víctima y volvió a dispararle.
Los agentes heridos en el tiroteo en Washington D.C. son dos jóvenes de 20 y 24 añoshttps://t.co/5dwi8NpBoc pic.twitter.com/STl6uY831Y
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 27, 2025
Los agentes que se encontraban en la zona respondieron de inmediato y lograron neutralizar la amenaza, reduciendo al tirador en el lugar del ataque.
Lakanwal fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia.
El tiroteo ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca.
En el momento del ataque, ambos soldados estaban armados.
Lo que se sabe del sospechoso
I believe I found the Facebook account of «Rahmanullah Lakanwal».
Account was made two years after he immigrated to the United States under «Operation Allies Welcome» after the Afghanistan Withdrawal in 2021. pic.twitter.com/W2CbWS81xd
— *67 🇺🇸 No More Wars ✊✊✊ (@prankcaller2000) November 27, 2025
El director del FBI, Kash Patel, informó que las autoridades ya han interrogado a todos los miembros del hogar del sospechoso en Bellingham.
Añadió también que los investigadores continúan recabando testimonios de testigos del tiroteo para reconstruir con precisión los hechos.
Patel confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán.
Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos en 2021 mediante el programa “Operation Allies Welcome”, una iniciativa creada para apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país.
Los cargos que enfrentará
Según la fiscal Pirro, el presunto tirador será acusado de agresión con intención de matar estando armado, un cargo que podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión.
También enfrentará una acusación adicional por posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.
No obstante, Pirro señaló que la gravedad de los cargos dependerá del estado de salud de Beckstrom y Wolfe.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró esta mañana que, si los dos agentes fallecen, hará “todo lo posible” por solicitar la pena de muerte para el sospechoso.
Las autoridades continúan investigando todos los aspectos del caso y trabajando para determinar el motivo del ataque.