Autoridades revelan identidades de los elementos de la Guardia Nacional baleados en D.C.

Dos guardias baleados en Washingthon

Tirador identificado por autoridades

Ataque cerca de Casa Blanca

Las autoridades informaron este jueves que los agentes de la Guardia Nacional baleados en un tiroteo ocurrido en Washington D.C. son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Ambos forman parte de la Guardia Nacional de West Virginia y se encontraban en la capital estadounidense para cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a hacer de Washington D.C. un lugar “seguro y bonito”.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, confirmó que los dos soldados permanecen en estado crítico.

Aseguró además que la gravedad de su situación será un factor decisivo en la definición final de los cargos contra el responsable del ataque.

Pirro detalló que el presunto tirador fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que usó un revólver Smith & Wesson .357 en el ataque.

Lakanwal vivía en Bellingham, en el estado de Washington, junto a su esposa y sus cinco hijos, y viajó en su vehículo desde allí hasta Washington D.C.

Al llegar a la capital, según el relato de las autoridades, disparó primero contra uno de los guardias, quien cayó al suelo tras el impacto inicial.

Acto seguido, el sospechoso se inclinó sobre la víctima y volvió a dispararle.