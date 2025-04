Identifican a la víctima de un tiroteo mortal en Belmont.

La policía ha identificado al hombre de 27 años que fue asesinado en un tiroteo ocurrido la tarde del martes en Belmont, Nueva York. La víctima, Javier Saul, se encontraba en el asiento trasero de un vehículo cuando fue alcanzado por disparos provenientes de otro automóvil.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 3:35 p.m. en la intersección de East 183rd Street y Southern Boulevard, cerca del zoológico del Bronx.

Según informaron las autoridades, un SUV negro se acercó al vehículo en el que viajaba Saul y, desde su interior, un ocupante abrió fuego.

El joven recibió un disparo en el torso y su auto perdió el control tras el ataque. Fue trasladado de urgencia al SBH Health System, donde fue declarado muerto.

