Identifican a la mujer que murió quemada por un guatemalteco en tren de Nueva York

Migrante guatemalteco acusado de asesinato

La víctima fue identificada como Debrina Kawam

El ataque ocurrió en Coney Island, Brooklyn

Una mujer que murió tras ser incendiada en un tren del metro de Nueva York ha sido identificada como Debrina Kawam, de 57 años y residente de Toms River, Nueva Jersey.

La información fue confirmada el martes por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El ataque ocurrió el pasado 22 de diciembre cuando Sebastian Zapeta, un migrante guatemalteco de 33 años, prendió fuego a Kawam mientras dormía en un tren detenido en la estación Coney Island-Stillwell Avenue, en Brooklyn.

De acuerdo con los fiscales, Zapeta avivó las llamas usando una camisa y luego observó desde un banco de la plataforma cómo la víctima se quemaba. Kawam fue declarada muerta en la escena.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reveló que Kawam había pasado un breve tiempo en el sistema de refugios para personas sin hogar, aunque no especificó cuándo ocurrió esto.

Adams también confirmó que las autoridades han estado en contacto con el pariente más cercano de la víctima.

“Nuestros corazones están con la familia, fue un incidente horrible el que tuvieron que vivir”, dijo Adams.

“Afecta a cómo se sienten los neoyorquinos, pero realmente refuerza lo que he estado diciendo: la gente no debería vivir en nuestro sistema de metro, deberían estar en un lugar donde reciban atención. No importa dónde viviera, eso no debería haber sucedido”.