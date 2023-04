Para algunas personas, esto significa una expresión de género como hombre y mujer, mientras que para otras ninguno de estos dos es suficiente para describir su identidad. En muchas culturas, los géneros predominantes son los de hombre y mujer, que se consideran opuestos y cuyos roles varían de acuerdo a las expectativas sociales, pero para las personas no binarias, existe una expresión de la identidad que va más allá de la norma social.

Aunque podría parecer un concepto relativamente nuevo, el espectro ‘no binario’ data desde el año 400 A.C., cuando se habló de un ‘tercer género’ para describir a aquellos que no se consideraban ni hombres ni mujeres; el término se utiliza para referirse a las personas cuya identidad de género no puede ser descrita exclusivamente como hombre o mujer.

En el país, la comunidad de personas no binarias (conformada por más de 1.2 millones de jóvenes y adultos) está compuesta, en su mayoría, por individuos de entre 18 y 29 años. Pero, ¿cómo entender los conceptos básicos para generar un ambiente más seguro y empático ? Descubre cómo es posible ayudar a la comunidad no binaria:

¿Qué es la identidad no binaria y cómo podemos crear un entorno más seguro para quienes se identifican en este grupo? En Estados Unidos, al menos el 53% de los miembros de la comunidad LGTBQ+ que se identifican como no binarios, declaran que han sufrido de bullying en más de una ocasión.

El 53% de las personas no binarias reportan haber sufrido de bullying

El 76% de los adultos no binarios tienen entre 18 y 29 años

1.2 millones de adultos LGTBQ+ en Estados Unidos se identifican como no binarios

¿Es lo mismo no binario que transgénero?

Es importante definir las características de lo que es ser no binario, pues podría confundirse con otros términos como ‘transgénero’; en este caso, las personas transgénero suelen identificarse como hombres o como mujeres, mientras que las personas no binarias no se identifican exclusivamente con uno o con otro.

Las personas transgénero pueden ser no binarias, pero no se debe confundir a ambos términos, ya que cada una de ellos implica contextos diferentes; es importante también asumir que la manera de hablar, la vestimenta o los comportamientos son parte de una expresión de la identidad, pero no se debe asumir la orientación sexual o género de las personas únicamente por la apariencia.