Chiquis Rivera ¿se molestará por el parecido que tiene con la nueva novia de su ex?

Mientras la hija de Jenni Rivera vive su amor, Lorenzo Méndez hace lo propio más que feliz

El ex de la cantante se fue a Europa con su novia Jennifer y derrochan amor

Más se tardaron en separarse y firmar el divorcio que en lo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez encontraron nuevas parejas, y es que mientras ella se enamoró del fotógrafo y empresario Emilio, su ex esposo lo hizo de su nueva mujer llamada Jennifer con la que se mostró por fin más que enamorado en sus redes sociales.

Y es que cuando Chiquis Rivera se presumió enamorada de su actual pareja Emilio, no tardó mucho en trascender que también Lorenzo Méndez ya tenía nueva novia pero él fue más cauteloso y no hizo púbico su romance, sino hasta estos días que se encuentra de viaje por Europa y apareció muy romántico con Jennifer.

Chiquis Rivera recibe ‘golpe’ por parte de su ex Lorenzo Méndez

A Jennifer, la novia de Lorenzo Méndez ya se le había visto muy romántica en restaurantes pero jamás se difundió bien su cara y no era presumida por el ex de Chiquis Rivera tal vez para que no le sucediera lo mismo con ella sobre tener un romance mediático en el que toda la gente se metía y opinaba… ahora prefirió tenerlo en secreto.

Estos días en su cuenta de Instagram, el ex de la hija de Jenni Rivera apareció gozando de un viaje lleno de mucho amor y aventura junto a su novia Jennifer, a quien por primera vez dejó ver ante sus miles de seguidores, sin embargo, lo que todos pudieron captar es que la mujer en cuestión es idéntica a la cara y figura de Chiquis.