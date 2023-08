Idalia se debilita a tormenta tropical y azota en Georgia

Cabe mencionar, que desde que el huracán Idalia hizo su impacto inicial en la costa de Florida, los reportes de cortes de energía no han dejado de aumentar.

Este fenómeno meteorológico, que ya había tocado tierra de manera sin precedentes a lo largo de la costa del Golfo de Florida, no mostró signos de ceder en su potencia destructiva.

Clasificada como categoría 3

A las 7:45 a.m., hora local, la tormenta tocó tierra en la costa de Big Bend de Florida, cerca de Keaton Beach, según The Associated Press.

Con vientos devastadores que alcanzaron velocidades de 125 mph, la tormenta dejó sentir su impacto con inundaciones significativas en la región.

Aunque la tormenta Idalia ha perdido fuerza desde entonces, su capacidad para causar estragos no ha disminuido considerablemente.

El sheriff del condado de Florida donde el huracán Idalia tocó tierra como categoría 3 dice que hasta el momento no ha habido informes de muertes o heridos graves.