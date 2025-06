ICE y su rol en el Mundial de Clubes 2025 en Miami

El Mundial de Clubes FIFA 2025 dará inicio este sábado 14 en el estadio Hard Rock de Miami, pero las recientes noticias sobre la participación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han generado controversia y preocupación en la comunidad local.

Thomas Kennedy, de la Coalición de Migrantes de Florida, señaló:

«Lo más preocupante es que estén insinuando que la gente tiene que tener sus papeles en la mano para asistir a estos partidos, crea una atmósfera hostil, a un evento internacional», según Telemundo.

Danny Navarro, influencer deportivo de TravelFutbolFan, expresó su inquietud:

The FIFA Club World Cup kicks off Saturday at Hard Rock Stadium, and the Department of Homeland Security announced that ICE and CBP personnel would be at the game providing security. https://t.co/YvthVPDtER

— NBC 6 South Florida (@nbc6) June 11, 2025