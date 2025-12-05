Caos en Nueva Orleans por irrupción de ICE en el ayuntamiento

Caos en consejo municipal

Tensión por operativo federal

Manifestantes desafían a ICE

Una reunión ordinaria del consejo municipal de Nueva Orleans terminó en un estallido de tensión y confrontación luego de que agentes de ICE irrumpieran en la sala, provocando caos entre funcionarios, manifestantes y policías.

El incidente ocurrió el jueves, en medio del despliegue de una amplia campaña federal de control migratorio que ya ha desatado fuertes reacciones en el sureste de Luisiana.

La irrupción marcó un punto crítico en el creciente conflicto entre autoridades locales, grupos defensores de inmigrantes y la presencia de agentes federales en la ciudad.

El estallido se produjo un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara la Operación Catahoula Crunch.

Operación Catahoula Crunch desata alarma e indignación

La iniciativa contempla dos meses de actividad federal y el despliegue de 250 agentes de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans y zonas cercanas.

Manifestantes y organizaciones críticas han bautizado la operación como «Swamp Sweep», expresión que busca subrayar su percepción de un operativo agresivo y desproporcionado.

Las reacciones se intensificaron de inmediato, provocando un ambiente de creciente tensión en el ayuntamiento, según Fox News.

A las 9:30 de la mañana comenzaron a reunirse decenas de manifestantes frente al edificio municipal.

Llevaban pancartas, utilizaban megáfonos y repetían consignas en rechazo a la operación federal.

La presión en el exterior creció hasta que los agentes permitieron la entrada del grupo a la sala del consejo.