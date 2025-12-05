Caos en Nueva Orleans por irrupción de ICE en el ayuntamiento
Publicado el 12/05/2025 a las 18:43
- Caos en consejo municipal
- Tensión por operativo federal
- Manifestantes desafían a ICE
Una reunión ordinaria del consejo municipal de Nueva Orleans terminó en un estallido de tensión y confrontación luego de que agentes de ICE irrumpieran en la sala, provocando caos entre funcionarios, manifestantes y policías.
El incidente ocurrió el jueves, en medio del despliegue de una amplia campaña federal de control migratorio que ya ha desatado fuertes reacciones en el sureste de Luisiana.
La irrupción marcó un punto crítico en el creciente conflicto entre autoridades locales, grupos defensores de inmigrantes y la presencia de agentes federales en la ciudad.
El estallido se produjo un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara la Operación Catahoula Crunch.
Operación Catahoula Crunch desata alarma e indignación
A New Orleans City Council meeting descended into chaos as anti-Immigration and Customs Enforcement (ICE) protesters stormed the chamber, chanting demands for an ICE-free zone. pic.twitter.com/fpZKC9SlAj
— Taylor “Patriot” (@amazinggdm) December 5, 2025
La iniciativa contempla dos meses de actividad federal y el despliegue de 250 agentes de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans y zonas cercanas.
Manifestantes y organizaciones críticas han bautizado la operación como «Swamp Sweep», expresión que busca subrayar su percepción de un operativo agresivo y desproporcionado.
Las reacciones se intensificaron de inmediato, provocando un ambiente de creciente tensión en el ayuntamiento, según Fox News.
A las 9:30 de la mañana comenzaron a reunirse decenas de manifestantes frente al edificio municipal.
Llevaban pancartas, utilizaban megáfonos y repetían consignas en rechazo a la operación federal.
La presión en el exterior creció hasta que los agentes permitieron la entrada del grupo a la sala del consejo.
La tensión se desborda dentro del ayuntamiento
BREAKING: Anti-ICE protesters SHUT DOWN Nola City Counsil Meeting, after demanding to speak about ICE in New Orleans and city collaboration. City Counsil shut down the public comment and left pic.twitter.com/5sSlLOzQrq
— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) December 4, 2025
Una vez dentro, el ambiente cambió de forma abrupta.
Varios manifestantes caminaron hacia el estrado con la intención de intervenir durante la sesión.
Los miembros del consejo les impidieron continuar, argumentando que sus comentarios no estaban relacionados con el punto del orden del día.
La respuesta fue inmediata: gritos de «¡Vergüenza!» y «¡Cobardes!» llenaron la cámara.
ICE en Nueva Orleans desata tensión en el ayuntamiento
La presión llevó a los funcionarios a suspender la reunión de manera repentina.
Acto seguido se retiraron de la sala, dejando a los manifestantes al frente del espacio.
Entre 30 y 40 personas permanecieron en el recinto pese a las órdenes de desalojo de la policía.
Los agentes comenzaron entonces a retirar físicamente a quienes se negaban a salir.
En uno de los momentos más tensos, un agente levantó en brazos a un manifestante y lo sacó de la sala ante la indignación general.
«Deberías avergonzarte. Es un manifestante pacífico», gritó una mujer desde el fondo de la sala.
«No se puede sacar a la gente así, es un delito», agregó.
Cerca de las puertas, otro manifestante increpó a los agentes mientras gritaba: «¡Tu gente está siendo atacada y vosotros lo sacáis a rastras! ¿Para quién trabajáis?».
Crece el malestar en torno a la operación federal
El incidente amplificó la preocupación existente en la ciudad respecto a la presencia de agentes federales.
También reflejó el profundo descontento de grupos locales que consideran la operación como una amenaza directa a las comunidades migrantes.
Mientras la Operación Catahoula Crunch avanza, la tensión entre manifestantes, autoridades locales y fuerzas federales continúa en aumento.