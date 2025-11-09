Hispano fue presuntamente atropellado durante operativo de ICE en Long Island

Operativo de ICE en Long Island

Hombre hispano resultó herido

Comunidad exige transparencia inmediata

Un hombre hispano de 35 años resultó herido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Long Island, Nueva York, luego de ser presuntamente atropellado por un vehículo oficial mientras intentaba escapar de los agentes.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles, cuando, según testigos, el afectado permaneció varios minutos debajo del vehículo sin recibir atención médica inmediata, a pesar de la presencia de numerosos agentes federales en la zona.

Hispano habría sido atropellado por agentes de ICE durante un operativo migratorio en Long Island. https://t.co/Jp8FK5PQ6G pic.twitter.com/O0DRBCRu0w — Univision Nueva York (@univisionNY) November 6, 2025

Fue hasta la llegada de los paramédicos que el hombre recibió ayuda, de acuerdo con Univision.

Uno de los testigos relató que el individuo comenzó a correr al notar la presencia de los agentes y que el vehículo lo siguió.

“El carro lo siguió, y uno de ellos abrió la puerta mientras el vehículo estaba en movimiento”, dijo. El impacto lo habría lanzado al suelo, dejándolo atrapado debajo del auto.