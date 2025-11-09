Buscar
Inicio » Lo Último » Inmigración » Hispano fue presuntamente atropellado durante operativo de ICE en Long Island

Hispano fue presuntamente atropellado durante operativo de ICE en Long Island

Hombre hispano resultó herido durante un operativo de ICE en Long Island, provocando temor y denuncias por uso excesivo de la fuerza.
Por 
2025-11-09T20:11:25+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 09/11/2025 a las 15:11

  • Operativo de ICE en Long Island
  • Hombre hispano resultó herido
  • Comunidad exige transparencia inmediata

Un hombre hispano de 35 años resultó herido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Long Island, Nueva York, luego de ser presuntamente atropellado por un vehículo oficial mientras intentaba escapar de los agentes.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles, cuando, según testigos, el afectado permaneció varios minutos debajo del vehículo sin recibir atención médica inmediata, a pesar de la presencia de numerosos agentes federales en la zona.

ICE deja a hombre herido en operativo de Long Island

Fue hasta la llegada de los paramédicos que el hombre recibió ayuda, de acuerdo con Univision.

Uno de los testigos relató que el individuo comenzó a correr al notar la presencia de los agentes y que el vehículo lo siguió.

“El carro lo siguió, y uno de ellos abrió la puerta mientras el vehículo estaba en movimiento”, dijo. El impacto lo habría lanzado al suelo, dejándolo atrapado debajo del auto.

Reacción de la comunidad

ICE deja a hombre herido en operativo de Long Island
ICE deja a hombre herido en operativo de Long Island Foto: Agencia EFE

La escena provocó consternación y miedo entre los residentes locales, muchos de ellos inmigrantes.

Vecinos señalaron que el pueblo permaneció prácticamente vacío durante el resto del día debido al temor generado por la presencia de ICE.

“El pueblo ayer estuvo vacío, la gente se encerró en sus casas porque tiene miedo.

Muchos tenemos familiares sin papeles”, afirmó Mónica Ávila, representante de la organización Rapid Response, quien denunció que este tipo de operativos generan un clima de persecución y vulnerabilidad entre las familias latinas.

El caso ha reavivado el debate sobre los métodos empleados por las autoridades migratorias en zonas con alta población hispana.

Organizaciones locales y defensores de derechos humanos exigieron una investigación exhaustiva y mayor transparencia en torno al operativo.

Segundo operativo en la región

Casi al mismo tiempo, alrededor de las 7:30 a.m., agentes federales realizaron otro operativo en Hampton Bays, también en Long Island, donde un segundo migrante fue detenido tras intentar refugiarse en una tienda local.

El dueño del negocio relató que la detención fue rápida y sorpresiva.

“No tuve tiempo de entender qué pasaba. El joven trató de salir por la parte trasera, pero la puerta estaba cerrada. Entonces corrió hacia la cocina donde no hay salida y lo atraparon ahí mismo”, explicó.

Hasta el momento, las autoridades federales no han ofrecido información oficial sobre el número total de personas detenidas ni sobre el estado de salud del hombre herido en el primer operativo.

Las organizaciones comunitarias insisten en que los procedimientos deben ser revisados y que el uso excesivo de la fuerza pone en riesgo la vida y seguridad de los migrantes.

Grupos de derechos civiles continúan demandando una respuesta inmediata y clara por parte de ICE, al considerar que este tipo de intervenciones profundizan el miedo en las comunidades hispanas de Long Island.

