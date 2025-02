ICE intensifica redadas en principales ciudades de EE.UU..

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado las redadas migratorias en varias ciudades del país tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. El pasado domingo, ICE reportó la detención de 956 personas, la cifra más alta registrada en un solo día bajo su administración.

Sin embargo, un informe de NBC News reveló que la cifra real de arrestos ese día superó los 1.200, de los cuales solo 613 fueron clasificados como «arrestos criminales».

El operativo continuó el lunes, cuando ICE informó de 1.179 arrestos y la emisión de 853 detenciones adicionales.

Aunque la administración Trump defiende que estas acciones se centran en criminales peligrosos, organizaciones pro derechos humanos han denunciado la detención de inmigrantes sin antecedentes penales o con permisos de residencia válidos.

#HSI LA working with our partners @EROLosAngeles @USMSLosAngeles @DEALOSANGELES @LosAngelesATF & @FBILosAngeles conducting enhanced law enforcement operations in accordance with directives from the administration and in alignment with its established priorities #immigration pic.twitter.com/36mpTS1n9M

— HSI Los Angeles (@HSILosAngeles) January 26, 2025