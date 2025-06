CarWash se convierten en objetivo de operativos por parte del ICE

En los últimos días, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado en California, especialmente en los lavaderos de autos de Los Ángeles y el condado de Orange.

Estos establecimientos se han convertido en el centro de redadas que buscan capturar a trabajadores migrantes indocumentados.

Según la organización Clean Carwash Worker Center, al menos seis lavaderos de autos fueron intervenidos, con más de 20 personas arrestadas durante estas acciones.

Los operativos fueron ejecutados sin previo aviso, y los agentes federales realizaron detenciones mientras los trabajadores cumplían con sus labores diarias.

An attack on any worker is an attack on all of us. UFR and the California Coalition for Worker Power join the CLEAN CarWash Worker Center in demanding the return of workers taken by ICE. pic.twitter.com/2aPrLceag8

— United for Respect (@forrespect) June 11, 2025