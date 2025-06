ICE intensifica redadas con tácticas militares: protestas y miedo se extienden en EE.UU.

«Soy ciudadana estadounidense pero mi color de piel me hace preguntarme ¿me verán diferente? Sinceramente, no tengo tanto miedo, pero me preocupa que si no me creen, o si deciden no creerme, ¿qué le pasará al niño?», contó Elsy Melara a CNN.

Ella conoce a varias au pair que han sido detenidas y ahora están bajo custodia de ICE.

Las redadas han alcanzado también zonas agrícolas del condado de Ventura, vecino de Los Ángeles.

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) confirmó varios operativos en granjas del área.