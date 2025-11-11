Avanza el ICE con la IA: nuevas tecnologías para arrestar a migrantes
Publicado el 11/11/2025 a las 16:08
- ICE usa inteligencia artificial
- Aplicación escanea rostros e iris
- Monitoreo digital de migrantes
Bajo el mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado el desarrollo de herramientas tecnológicas para identificar y rastrear a personas indocumentadas en Estados Unidos.
Estas medidas incluyen el uso de reconocimiento facial, análisis de iris y monitoreo de redes sociales mediante inteligencia artificial.
Una de las principales innovaciones introducidas por ICE es una aplicación móvil que permite a los oficiales apuntar el teléfono hacia el rostro de una persona y determinar su estatus migratorio.
ICE usaría la inteligencia artificial para localizar a inmigrantes
State surveillance shakes our communities during ICE’s terror — it is crucial for our neighbors to be aware of the tech that is watching all of us.
Between face scanning and AI social media watch teams, the surveillance apparatus is growing 🔗 https://t.co/vJaQrXjGPF
— Immigrant Legal Resource Center (@the_ILRC) November 11, 2025
Según el reporte de NPR, esta herramienta también cuenta con la capacidad de escanear el iris, ampliando las posibilidades de identificación biométrica.
El sitio web que desarrolló la tecnología, denominada Mobile Fortify, destaca que los funcionarios tendrán acceso a grandes volúmenes de datos de ubicación.
El software compara rostros y huellas dactilares en tiempo real, utilizando información almacenada en las bases de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que la aplicación busca coincidencias en registros generados durante la entrada y salida de personas del país.
Los datos incluyen fotografías, nombres, fechas de nacimiento, números de extranjero, ciudadanía y estatus migratorio.
Si se detecta una coincidencia con una lista de objetivos, el ICE recibe datos biográficos limitados; de lo contrario, no se proporciona información adicional.
Según las agencias, toda la información recopilada se almacena durante un periodo de 15 años, y las personas no pueden negarse a ser fotografiadas durante los procedimientos migratorios.
Monitoreo de redes sociales con inteligencia artificial
Además del uso de reconocimiento facial, el ICE ha incorporado la vigilancia digital como parte de sus estrategias de control.
A través de un contrato de 5,7 millones de dólares, la agencia obtuvo licencia para utilizar el software de monitoreo Zignal Labs, especializado en la observación masiva de redes sociales mediante inteligencia artificial.
De acuerdo con el medio Lever News, el contrato tiene una duración de cinco años y permite al gobierno analizar miles de millones de publicaciones en línea.
La aplicación, que también ha sido utilizada por fuerzas armadas extranjeras, emplea aprendizaje automático para identificar patrones de comportamiento y posibles amenazas.
El informe público sobre Zignal Labs indica que la plataforma analiza más de 8000 millones de publicaciones al día. Brindando información en tiempo real a sus usuarios institucionales.
Su función principal es detectar riesgos y facilitar respuestas rápidas por parte de las autoridades.
Nuevas estrategias de vigilancia y análisis constante
En un futuro próximo, ICE podría ampliar su capacidad operativa contratando equipos que trabajen de forma continua durante los siete días de la semana.
Estos equipos tendrían la tarea de analizar cuentas en redes sociales como TikTok y Facebook, recopilando información y elaborando expedientes sobre usuarios específicos.
Con estas acciones, el ICE busca reforzar su capacidad de vigilancia en distintos niveles. Desde el rastreo físico mediante dispositivos móviles hasta el seguimiento digital en las plataformas sociales.
Ambas estrategias consolidan un modelo de control apoyado en inteligencia artificial. Con el objetivo declarado de acelerar los procesos de identificación y respuesta ante presuntas amenazas a la seguridad fronteriza.