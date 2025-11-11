Avanza el ICE con la IA: nuevas tecnologías para arrestar a migrantes

ICE usa inteligencia artificial

Aplicación escanea rostros e iris

Monitoreo digital de migrantes

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado el desarrollo de herramientas tecnológicas para identificar y rastrear a personas indocumentadas en Estados Unidos.

Estas medidas incluyen el uso de reconocimiento facial, análisis de iris y monitoreo de redes sociales mediante inteligencia artificial.

Una de las principales innovaciones introducidas por ICE es una aplicación móvil que permite a los oficiales apuntar el teléfono hacia el rostro de una persona y determinar su estatus migratorio.

ICE usaría la inteligencia artificial para localizar a inmigrantes

State surveillance shakes our communities during ICE’s terror — it is crucial for our neighbors to be aware of the tech that is watching all of us. Between face scanning and AI social media watch teams, the surveillance apparatus is growing 🔗 https://t.co/vJaQrXjGPF — Immigrant Legal Resource Center (@the_ILRC) November 11, 2025

Según el reporte de NPR, esta herramienta también cuenta con la capacidad de escanear el iris, ampliando las posibilidades de identificación biométrica.

TE PUEDE INTERESAR: ICE realiza visitas domiciliarias en comunidad de California

El sitio web que desarrolló la tecnología, denominada Mobile Fortify, destaca que los funcionarios tendrán acceso a grandes volúmenes de datos de ubicación.

El software compara rostros y huellas dactilares en tiempo real, utilizando información almacenada en las bases de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).