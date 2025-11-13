Video muestra violento operativo de ICE enmascarados en plena calle de Nueva York
Publicado el 12/11/2025 a las 20:28
- Agentes enmascarados generan polémica
- Shaun Abreu denuncia operativo
- Confusión entre NYPD e ICE
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que supuestos agentes de ICE, cubiertos con máscaras, sacaron violentamente a un hombre de un automóvil en la ciudad de Nueva York el miércoles por la mañana.
En las imágenes, grabadas por transeúntes, se escucha a una persona gritar: “¡Muestren sus caras!”, mientras los hombres armados forcejean con el individuo en plena vía pública.
El concejal demócrata Shaun Abreu, representante del 7.º Distrito, compartió el video en su cuenta de X y calificó el hecho como “profundamente perturbador”.
Operativo de ICE en Nueva York causa alarma pública
“Este video de alguien siendo sacado a la fuerza de la calle frente a nuestros vecinos es profundamente perturbador”, dijo Abreu en un comunicado.
TE PUEDE INTERESAR: Confusión por operativo de presuntos agentes de ICE en Manhattan
“ICE y otras agencias federales que están llevando a cabo la agenda de Trump de detener personas sin el debido proceso no tienen cabida en nuestra ciudad”.
Según un portavoz de su oficina, durante el incidente alguien llamó al 911 al creer que se trataba de un secuestro o de una agresión armada.
Confusión entre policía e ICE
Minutes ago, masked ICE agents ripped someone out of their car on 157th street and Broadway.
We are working on ascertaining more information. In the meantime, please remain alert and look out for your neighbors. pic.twitter.com/8rchgRvJru
— Council Member Shaun Abreu (@CMShaunAbreu) November 12, 2025
Fuentes policiales informaron que los agentes del NYPD respondieron a un reporte que describía a “cuatro hombres armados” sacando a otro de un vehículo, lo que generó una rápida movilización al lugar.
Cuando los oficiales intentaron intervenir, descubrieron que los hombres enmascarados eran agentes de ICE y debieron retirarse, de acuerdo con las declaraciones recogidas por medios locales.
El episodio generó confusión y preocupación entre los residentes del área, quienes aseguraron no haber visto identificación visible ni insignias oficiales durante el operativo.
La escena reavivó la controversia sobre las operaciones de inmigración en espacios públicos y el uso de tácticas encubiertas que podrían poner en riesgo tanto a civiles como a otros cuerpos de seguridad.
Críticas a las tácticas federales
El contralor de la ciudad, Brad Lander, también se pronunció sobre el incidente y expresó su inquietud ante el aumento de este tipo de acciones en distintas ciudades del país.
“Estamos viendo cada vez más casos similares aquí, como los que se han visto en Chicago, Los Ángeles y otros lugares”, señaló Lander al medio amNewYork.
El funcionario advirtió sobre la falta de claridad en la legitimidad de estos operativos:
“¿Cómo se puede determinar, a partir de ese video, si se trató de un arresto legítimo y legal, algo que podríamos rechazar y que no deseamos que ocurra, pero que al menos fue realizado por agentes federales legítimos conforme a la ley?».
«¿O si se trata, saben, de personas disfrazadas secuestrando a otras personas sin ningún fundamento legal?”.
Las autoridades locales no han confirmado la identidad de los presuntos agentes ni los motivos de la detención.
El caso continúa bajo revisión y ha desatado un nuevo debate en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en los operativos federales de inmigración.