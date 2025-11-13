Video muestra violento operativo de ICE enmascarados en plena calle de Nueva York

Agentes enmascarados generan polémica

Shaun Abreu denuncia operativo

Confusión entre NYPD e ICE

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que supuestos agentes de ICE, cubiertos con máscaras, sacaron violentamente a un hombre de un automóvil en la ciudad de Nueva York el miércoles por la mañana.

En las imágenes, grabadas por transeúntes, se escucha a una persona gritar: “¡Muestren sus caras!”, mientras los hombres armados forcejean con el individuo en plena vía pública.

El concejal demócrata Shaun Abreu, representante del 7.º Distrito, compartió el video en su cuenta de X y calificó el hecho como “profundamente perturbador”.

Operativo de ICE en Nueva York causa alarma pública

“Este video de alguien siendo sacado a la fuerza de la calle frente a nuestros vecinos es profundamente perturbador”, dijo Abreu en un comunicado.

“ICE y otras agencias federales que están llevando a cabo la agenda de Trump de detener personas sin el debido proceso no tienen cabida en nuestra ciudad”.

Según un portavoz de su oficina, durante el incidente alguien llamó al 911 al creer que se trataba de un secuestro o de una agresión armada.