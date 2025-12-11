ICE arresta desproporcionadamente a latinos en Nueva York
Publicado el 12/10/2025 a las 19:30
- ICE detiene latinos desproporcionadamente
- Ecuatorianos encabezan arrestos
- Aumentan redadas comunitarias ICE
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) está arrestando de manera “desproporcionada” a comunidades latinas en Nueva York, con los ecuatorianos a la cabeza, según un informe publicado este martes.
El documento fue elaborado por la New York Immigration Coalition (NYIC) junto con las profesoras Chloe East y Elizabeth Cox de la Universidad de Colorado.
El análisis se basa en datos de ICE sobre más de 252.000 detenciones administrativas en Estados Unidos.
ICE detiene latinos en Nueva York según informe
“Las comunidades latinas están siendo perseguidas en sus barrios y casas, a menudo independientemente de su historial delictivo”, afirmó el vicepresidente de política de NYIC, Mario Bruzzone.
Bruzzone calificó las acciones de ICE como “discriminatorias” y pidió una respuesta política y legislativa para proteger a estas comunidades.
“Nuestro análisis muestra un patrón agudo y consistente: las comunidades latinas, especialmente hombres, están siendo desproporcionadamente perseguidas por ICE”, señaló la profesora East.
En Nueva York, los ecuatorianos representan el 24,9 % de las detenciones.
Los mexicanos suponen el 9,9 %, los guatemaltecos alcanzan el 8,4 %. Los hondureños representan el 6 %.
Por su parte, los colombianos llegan al 5,1 %.
Todos estos grupos conforman menos del 6 % de la población inmigrante no estadounidense en el estado.
Arremetida contra hombres latinos
El informe destaca que “los inmigrantes del centro y el sur de América son el 25 % de la población inmigrante de Nueva York”, pero representan “el 64 % de los arrestos de ICE”.
Los hombres latinos aparecen como los principales objetivos de las detenciones.
Constituyen el 89 % de las aprehensiones.
Son solo la mitad de la población inmigrante en el país. Y menos de la mitad en Nueva York.
El documento advierte que la atención mediática suele enfocarse en arrestos en tribunales, pero la tendencia dominante son las detenciones en la comunidad.
Estas acciones impulsaron el aumento de redadas de ICE.
Los más afectados son hombres latinos sin historial delictivo, señala el informe.
Cambios bajo el Gobierno de Biden y efectos económicos
El texto indica que muchos arrestos ocurren en casas privadas, centros de trabajo y esquinas de calles.
A menudo no están vinculados a personas con antecedentes criminales ni a procesos legales activos.
El informe señala un giro respecto a la Administración de Joe Biden.
Bajo Biden, ICE dependía más de detenciones “por acuerdo de las autoridades”, centradas en actividades delictivas.
Estas duplicaban las detenciones comunitarias. En Nueva York, esa relación cambió.
Ahora registran “5 arrestos comunitarios por cada arresto por acuerdo de las autoridades”.
Las conclusiones advierten que las proyecciones de deportaciones podrían eliminar medio millón de trabajos en Nueva York.
Unos 150.000 puestos corresponden al sector de la construcción.
También alertan sobre riesgos para la diversidad y el dinamismo cultural del estado.