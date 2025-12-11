ICE arresta desproporcionadamente a latinos en Nueva York

ICE detiene latinos desproporcionadamente

Ecuatorianos encabezan arrestos

Aumentan redadas comunitarias ICE

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) está arrestando de manera “desproporcionada” a comunidades latinas en Nueva York, con los ecuatorianos a la cabeza, según un informe publicado este martes.

El documento fue elaborado por la New York Immigration Coalition (NYIC) junto con las profesoras Chloe East y Elizabeth Cox de la Universidad de Colorado.

El análisis se basa en datos de ICE sobre más de 252.000 detenciones administrativas en Estados Unidos.

ICE detiene latinos en Nueva York según informe

El informe señala a los hombres latinos como principales objetivos del ICE, ya que suponen el 89 % de detenciones

“Las comunidades latinas están siendo perseguidas en sus barrios y casas, a menudo independientemente de su historial delictivo”, afirmó el vicepresidente de política de NYIC, Mario Bruzzone.

Bruzzone calificó las acciones de ICE como “discriminatorias” y pidió una respuesta política y legislativa para proteger a estas comunidades.

“Nuestro análisis muestra un patrón agudo y consistente: las comunidades latinas, especialmente hombres, están siendo desproporcionadamente perseguidas por ICE”, señaló la profesora East.