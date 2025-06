ICE detiene a 11 ciudadanos iraníes y a una estadounidense en diversas partes de EE. UU.

Durante el fin de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una serie de detenciones en distintos puntos de los Estados Unidos.

Entre los arrestados se encuentran 11 ciudadanos iraníes y una ciudadana estadounidense, quien, según el informe oficial, amenazó con violencia a agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que estas detenciones se alinean con la prioridad del gobierno de retirar a individuos que representan una amenaza directa para la seguridad nacional.

Entre estos se encuentran presuntos terroristas, personas con antecedentes delictivos graves y aquellos vinculados a grupos extremistas.

🚨Over the weekend, ICE arrested 11 Iranian nationals illegally in the United States.

Under @Sec_Noem, DHS has identified and arrested known or suspected terrorists and violent extremists that illegally entered this country, came in through Biden’s fraudulent parole programs or… pic.twitter.com/RTDkPbPIT8

— Homeland Security (@DHSgov) June 24, 2025