ICE detiene a tatuadora alemana que llegó desde México

¿Por qué detuvieron a Jessica Brösche?

¿Qué dice su familia sobre la situación?

¿Cuándo podría ser liberada?

Jessica Brösche, una tatuadora alemana de 26 años, ha estado detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el 25 de enero.

La joven fue retenida en el puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando intentaba ingresar al país junto a su amiga estadounidense Nikita Lofving.

Según CNN, Brösche, quien residía en Berlín y se encontraba de vacaciones en México, fue detenida de manera inesperada mientras caminaba por el cruce fronterizo con Lofving.

“Se la llevaron justo delante de mí cuando íbamos caminando”, cuenta Lofving, diseñadora de ropa afincada en Los Ángeles, a CNN.

Sehr geehrter Honorarkonsul Stephan Hollmann. Unsere deutsche Mitbürgerin Jessica Brösche befindet sich bei Ihnen in San Diego in amerikanischer ICE Abschiebehaft . Setzen Sie sich bitte umgehend für ihre Freilassung ein. pic.twitter.com/t4oJt6O4Yy — OneBillionRising Germany – #RiseForEmpathy (@1BillionRisingD) February 9, 2025

“Pasaron dos horas y entonces ella me llamó y me dijo: ‘Oye, me van a deportar a Alemania. Te llamaré desde Alemania en un par de días’”.

Inicialmente, la tatuadora informó a su amiga que sería deportada en pocos días, pero su detención se ha extendido por más de un mes, lo que ha generado preocupación entre familiares y amigos.

De acuerdo con KPBS, Brösche fue arrestada por sospecha de intentar violar los términos del Programa de Exención de Visa al supuestamente planear trabajar como tatuadora en Los Ángeles.

Este programa permite la entrada sin visa a ciudadanos de ciertos países, pero prohíbe cualquier tipo de empleo.