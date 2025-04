ICE detiene a mujer salvadoreña sin orden ni evidencias.

El caso de Elsy Noemí Berrios, una madre salvadoreña de 52 años arrestada por agentes federales el pasado 31 de marzo, ha generado una ola de preocupación y denuncias de falta de transparencia por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Mientras su hija y sus abogados defienden su carácter y legalidad en el país, las autoridades la señalan —sin mostrar evidencias— de estar vinculada a la pandilla MS-13.

Noemí Berrios fue detenida en Westminster, Maryland, cuando se dirigía a su trabajo junto a su hija Karen Cruz Berrios. Un video grabado por la joven muestra el momento en que agentes con chalecos tácticos etiquetados como “Federal Agent” le ordenan a Berrios salir del vehículo.

Ella se niega y solicita ver una orden judicial. La respuesta de uno de los oficiales fue tajante: “No necesito mostrarte la orden”. Segundos después, rompen la ventana del lado del conductor, la sacan por la fuerza y la esposan.

A recently released video shows ICE agents breaking a woman’s car window to arrest her. The woman, 52-year-old Maryland resident Elsy Noemi Berrios, was forcibly detained by masked agents who did not present a warrant.

The incident was captured on video by her daughter,… pic.twitter.com/X7u8cWRQyn

— TRT World (@trtworld) April 10, 2025