ICE detiene a madre y hermano de joven con cáncer.

“Mamá, está bien. Tú no has hecho nada”, expresó Xitlali entre lágrimas, mientras su madre, esposada por agentes de ICE, respondía con angustia: “Pero me van a llevar”.

Impacto en una familia vulnerable



Xitlali, ciudadana estadounidense, explicó la grave situación en la que queda tras la detención de su madre y su hermano. Debido a su enfermedad, necesita cuidados constantes que hasta ahora le proporcionaba su madre.

“Cuando recibo la quimioterapia me siento muy mal, no puedo hacer nada. Ella me ayuda, me baña, me cambia, me prepara la comida».

Así lo relató Xitlali, destacando la dependencia total que tiene de su madre en su lucha contra el cáncer.

Su hermano, además, era el principal sostén económico de la familia. Su detención deja a la familia en una situación crítica, sin ingresos y con la incertidumbre de cómo afrontarán los gastos médicos y legales que enfrentan.