Madre e hijos detenidos en operación de ICE genera indignación

Una madre y sus tres hijos fueron detenidos el 24 de marzo en una granja lechera en Sackets Harbor.

Esto fue al norte del estado de Nueva York, durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La familia, cuya identidad no fue revelada, fue posteriormente trasladada a un centro de detención en Texas, a casi 3,000 kilómetros de distancia, según confirmó la organización New York Immigration Coalition, citada por CBS News y Telemundo.

El operativo, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional a WWNY-TV, formó parte de un despliegue de agencias federales en distintos puntos del estado para reforzar la aplicación de leyes migratorias.

Governor Kathy Hochul is weighing in on last Thursday’s ICE arrests on a Sackets Harbor-area farm. She says the removal of a mother and 3 children is «cruel.» https://t.co/Qbec1GRt3T

— 7News (@7NewsWatertown) April 1, 2025