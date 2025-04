ICE detiene a inmigrantes en citas de supervisión en EE.UU.

El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su política de deportaciones, ahora enfocándose en inmigrantes bajo libertad condicional, incluso aquellos con delitos menores.

La medida ha generado alarma entre defensores de los derechos migratorios, quienes denuncian que las prácticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están erosionando la confianza en el sistema judicial.

En Utah, abogados han reportado que desde diciembre pasado, inmigrantes que acuden a sus citas de supervisión están siendo detenidos por oficiales estatales y transferidos a ICE de inmediato.

«La práctica es deshonesta», declaró el abogado Adam Crayk, quien señaló que estas detenciones minan la confianza en el proceso legal.

No, #USCIS no detiene a personas durante citas de #inmigracion ; su función es procesar solicitudes, no arrestar. Sin embargo, si tienes una orden de deportación activa o antecedentes penales graves, #ICE podría intervenir. Consulta a un abogado para tu caso específico. pic.twitter.com/cBXXU6HXIz

— Julian Saenz 🇲🇽 (@JulianSaenz05) April 4, 2025