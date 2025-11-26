ICE detiene a familiar de Karoline Leavitt la portavoz de la Casa Blanca
Publicado el 11/26/2025 a las 11:27
La detención de Bruna Caroline Ferreira, una mujer brasileña con vínculos familiares cercanos a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, generó debate público tras confirmarse que agentes de ICE la arrestaron en Revere, Massachusetts.
Ferreira, identificada como madre del sobrino de Leavitt, fue detenida por presuntamente haber excedido por 26 años el periodo autorizado de su visa de turista, de acuerdo con información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El caso, inicialmente reportado por WMUR, señala que la mujer fue trasladada al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, donde permanece recluida mientras avanza su proceso migratorio.
La detención ganó relevancia debido a su vínculo familiar con una figura clave de la administración actual, aunque la propia Leavitt aseguró que no ha tenido contacto con ella «en muchos años».
Detención y conexión familiar con la portavoz de la Casa Blanca
Michael Leavitt, hermano de Karoline Leavitt, confirmó que tuvo un hijo con Ferreira, pero evitó dar detalles sobre la detención, argumentando protección a la privacidad del menor.
El hombre, residente de New Hampshire, explicó que actualmente está casado y tiene otros dos hijos, por lo que no comentaría más sobre la situación legal de la madre de su primer hijo.
Karoline Leavitt, consultada por News 9, declaró que no tenía comentarios sobre el caso, manteniendo distancia del proceso y de la situación personal de Ferreira.
El reporte subraya que la relación entre ambas se limitó hace años y que no han tenido comunicación reciente.
ICE sostiene que excedió su visa
Las autoridades migratorias indican que Ferreira dejó vencer su visa de turista en 1999, lo que la dejó fuera de estatus legal durante más de dos décadas.
Sin embargo, su abogado, Todd Pomerleau, asegura que la mujer ingresó legalmente al país y estuvo protegida bajo el programa DACA, además de encontrarse en proceso de obtener su Green Card.
El DHS también señala que la mujer enfrentó cargos por agresión, algo que la defensa rechaza categóricamente.
“Bruna no tiene antecedentes penales. No sé de dónde viene eso. Muéstrennos las pruebas. No hay cargos”, insistió el abogado ante medios locales.
La defensa niega delitos y cuestiona alegatos migratorios
Pomerleau afirmó que la narrativa oficial coloca a su clienta como infractora sin contar con respaldo legal suficiente.
“No es una delincuente ni una inmigrante ilegal; eso lo estamos diciendo de cualquiera que no sea ciudadano estadounidense”, señaló durante la entrevista, criticando la forma en que el caso ha sido presentado.
El abogado sostiene que existen documentos para demostrar que Ferreira había iniciado un proceso formal para regularizar su estatus migratorio.
La defensa asegura que luchará contra cualquier intento de deportación mientras revisan los argumentos legales de ICE, apuntó ‘Telemundo‘.
Contexto migratorio y alcance social del caso
El incidente ocurre en un clima donde las políticas migratorias continúan bajo escrutinio nacional.
Un reporte del Migration Policy Institute indica que en Estados Unidos 5.3 millones de niños tienen al menos un padre con situación migratoria irregular, lo que evidencia la magnitud del problema.
La situación de Ferreira representa un ejemplo más de los complejos escenarios que enfrentan familias con miembros en procesos migratorios prolongados.
El caso seguirá desarrollándose mientras las autoridades y la defensa presentan sus argumentos ante la corte migratoria, según ‘CNN en Español‘.