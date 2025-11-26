ICE detiene a familiar de Karoline Leavitt la portavoz de la Casa Blanca

ICE detiene familiar de Leavitt

Abogado niega acusaciones

Caso genera polémica migratoria

La detención de Bruna Caroline Ferreira, una mujer brasileña con vínculos familiares cercanos a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, generó debate público tras confirmarse que agentes de ICE la arrestaron en Revere, Massachusetts.

Ferreira, identificada como madre del sobrino de Leavitt, fue detenida por presuntamente haber excedido por 26 años el periodo autorizado de su visa de turista, de acuerdo con información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El caso, inicialmente reportado por WMUR, señala que la mujer fue trasladada al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, donde permanece recluida mientras avanza su proceso migratorio.

La detención ganó relevancia debido a su vínculo familiar con una figura clave de la administración actual, aunque la propia Leavitt aseguró que no ha tenido contacto con ella «en muchos años».

Detención y conexión familiar con la portavoz de la Casa Blanca

Michael Leavitt, hermano de Karoline Leavitt, confirmó que tuvo un hijo con Ferreira, pero evitó dar detalles sobre la detención, argumentando protección a la privacidad del menor.

El hombre, residente de New Hampshire, explicó que actualmente está casado y tiene otros dos hijos, por lo que no comentaría más sobre la situación legal de la madre de su primer hijo.

Karoline Leavitt, consultada por News 9, declaró que no tenía comentarios sobre el caso, manteniendo distancia del proceso y de la situación personal de Ferreira.

El reporte subraya que la relación entre ambas se limitó hace años y que no han tenido comunicación reciente.