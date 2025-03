ICE detiene a 11 migrantes en operativo en Florida.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo el pasado miércoles a 11 migrantes que viajaban en un camión de carga en una concurrida intersección de Oakland Park, Florida.

El operativo tuvo lugar cerca de la North Dixie Highway y la Calle 38 a las 8:30 a. m., cuando varias patrullas de ICE interceptaron el vehículo y alinearon a los migrantes en la acera, según informó el canal Telemundo 51.

De acuerdo con un comunicado oficial, el operativo fue parte de una investigación criminal en curso.

«Durante el curso de la investigación, agentes especiales detuvieron un camión de carga, lo que condujo a la detención administrativa de 11 extranjeros. Los 11 están siendo procesados por ICE», explicó un portavoz de la agencia.

