Revelan la increíble cifra de inmigrantes arrestados bajo el Gobierno de Trump

ICE aumenta detenciones sin delitos

Datos revelan arrestos masivos

Redadas superan cifras previstas

ICE detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump, de acuerdo con datos divulgados por NBC News.

La información proviene del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, obtenido tras una demanda contra ICE.

Los registros corresponden a una oficina interna de la agencia encargada de recopilar cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, los más de 75.000 detenidos sin antecedentes representan más de un tercio del total de 220.000 personas arrestadas en operativos migratorios del Gobierno de Trump.

ICE revela cifra de detenidos sin historial penal en redadas iniciales

ICE has arrested nearly 75,000 people with no criminal records, data shows https://t.co/ECbvUNoKzg pic.twitter.com/8UZj5HQ9yb — Meet the Press (@MeetThePress) December 7, 2025

Las operaciones habían sido anunciadas como acciones dirigidas a individuos con historial criminal, pero los datos muestran que una gran proporción no tenía registros delictivos.

TE PUEDE INTERESAR: Patrulla Fronteriza detiene a tres menores que cruzaron la frontera ilegalmente

Las cifras no incluyen detenciones realizadas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que este año ejecutó redadas en grandes ciudades como Los Ángeles.

NBC News señala que, al no incluirse los datos de CBP, el número real de personas sin historial penal arrestadas podría ser aún mayor.