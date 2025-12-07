Revelan la increíble cifra de inmigrantes arrestados bajo el Gobierno de Trump
Publicado el 12/07/2025 a las 16:22
- ICE aumenta detenciones sin delitos
- Datos revelan arrestos masivos
- Redadas superan cifras previstas
ICE detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump, de acuerdo con datos divulgados por NBC News.
La información proviene del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, obtenido tras una demanda contra ICE.
Los registros corresponden a una oficina interna de la agencia encargada de recopilar cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.
Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, los más de 75.000 detenidos sin antecedentes representan más de un tercio del total de 220.000 personas arrestadas en operativos migratorios del Gobierno de Trump.
ICE revela cifra de detenidos sin historial penal en redadas iniciales
ICE has arrested nearly 75,000 people with no criminal records, data shows https://t.co/ECbvUNoKzg pic.twitter.com/8UZj5HQ9yb
— Meet the Press (@MeetThePress) December 7, 2025
Las operaciones habían sido anunciadas como acciones dirigidas a individuos con historial criminal, pero los datos muestran que una gran proporción no tenía registros delictivos.
Las cifras no incluyen detenciones realizadas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que este año ejecutó redadas en grandes ciudades como Los Ángeles.
NBC News señala que, al no incluirse los datos de CBP, el número real de personas sin historial penal arrestadas podría ser aún mayor.
¿Qué muestran los datos internos?
En el caso de los detenidos con historial penal, los registros de ICE no distinguen entre infracciones menores y delitos graves como asesinato o violación.
Los datos del Deportation Data Project indican que cerca del 90 % de las personas detenidas hasta mediados de octubre eran hombres.
La nacionalidad más común entre los detenidos era la mexicana, seguida por personas originarias de Guatemala y Honduras, según Efe.
No hay claridad sobre cuántos de ellos han sido deportados, según la información divulgada.
Deportación voluntaria y situación pendiente
El reporte agrega que casi 23.000 personas se encuentran clasificadas bajo deportación voluntaria.
Esta categoría implica que los individuos optan por salir del país sin una orden formal de expulsión, aunque el medio no detalla su situación posterior.
Tampoco hay información precisa sobre cuántas de estas personas fueron liberadas o continúan bajo custodia.
Los datos divulgados exponen la magnitud de las detenciones migratorias y las limitaciones en la clasificación de antecedentes dentro de los registros oficiales.