ICE detiene a estudiante mientras iba a la escuela y desata las críticas del gobernador
Publicado el 11/22/2025 a las 15:17
- ICE detiene a pasante
- Juez intenta protegerlo
- Liberación tras verificación federal
La detención e interrogatorio de un estudiante de secundaria por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató fuertes críticas del gobernador de Rhode Island y del presidente del Tribunal Supremo estatal, luego de que el adolescente fuera interceptado durante una pasantía en el Tribunal Superior antes de ser liberado.
El incidente generó preocupación pública después de que se difundiera un video que muestra el momento en que varios agentes de ICE detienen al joven mientras un juez lo trasladaba a su escuela como parte de su experiencia de pasantía en el Tribunal Superior de Rhode Island.
El gobernador Dan McKee expresó su rechazo categórico en un comunicado, afirmando que “los agentes de ICE detuvieron indebidamente a un estudiante de secundaria en prácticas frente al Tribunal Superior; un acto indignante e indefendible que podría haber trastornado por completo la vida de una persona joven”.
El señalamiento se suma a las críticas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional tras la eliminación de las directrices que limitaban los operativos en o cerca de juzgados.
Una medida que había sido establecida para evitar acciones que afectaran la integridad de procesos judiciales y la protección de quienes ingresan a esas instalaciones.
Fotografías en la sala y enfrentamiento en el estacionamiento
Todo comenzó en una sala del Tribunal Superior cuando el becario notó que alguien le estaba tomando fotografías, según relató a CNN un miembro del personal judicial con conocimiento directo del caso.
Cuando personal de seguridad pidió a la persona detener la toma de imágenes para cumplir con las normas del juzgado, el individuo se identificó como agente de ICE, de acuerdo con la misma fuente.
Al enterarse de que un agente federal le había tomado fotos, el joven se mostró visiblemente conmocionado. Y el juez asociado del Tribunal Superior, Joseph McBurney, le ofreció llevarlo a su escuela para evitar mayor tensión, según el relato del empleado.
Sin embargo, al intentar abandonar el lugar, varios agentes de ICE rodearon el vehículo del juez. Según un miembro del personal del tribunal y un video difundido por la Red de Defensa contra la Deportación de Rhode Island.
En la grabación se observa a al menos seis agentes federales rodeando el auto y solicitando al juez y al adolescente que abandonen el vehículo. Mientras uno de ellos parece preguntar a McBurney: “¿Es usted juez aquí?”.
Interrogatorio, confusión y liberación
Treinta segundos después, uno de los agentes sujeta las manos del becario por detrás y lo escolta fuera del automóvil. Mientras manifestantes cercanos gritan a los agentes que están cometiendo un error.
McBurney continúa dialogando con los agentes para explicar que el adolescente es un pasante del tribunal y que se estaban equivocando. Según confirmó a CNN un miembro del personal con conocimiento del intercambio.
El joven, cuya identidad no fue revelada por las autoridades judiciales ni por ICE. Fue escoltado por agentes federales a través de una calle frente al juzgado de Providence y posteriormente liberado una vez que verificaron su identidad. Informó un portavoz del Poder Judicial de Rhode Island.
Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional citado por CNN, los agentes estaban buscando a un “depredador de menores”. Y “interrogaron brevemente a alguien que se parecía al objetivo”, insistiendo en que la persona “nunca fue arrestada ni detenida”.