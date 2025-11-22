ICE detiene a estudiante mientras iba a la escuela y desata las críticas del gobernador

ICE detiene a pasante

Juez intenta protegerlo

Liberación tras verificación federal

La detención e interrogatorio de un estudiante de secundaria por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató fuertes críticas del gobernador de Rhode Island y del presidente del Tribunal Supremo estatal, luego de que el adolescente fuera interceptado durante una pasantía en el Tribunal Superior antes de ser liberado.

El incidente generó preocupación pública después de que se difundiera un video que muestra el momento en que varios agentes de ICE detienen al joven mientras un juez lo trasladaba a su escuela como parte de su experiencia de pasantía en el Tribunal Superior de Rhode Island.

ICE provoca detención de joven pasante y desata críticas

Coming up tonight at 5, 12 News spoke with an eyewitness who was there when ICE agents briefly took a Rhode Island Superior Court intern into custody on Thursday.

Background: https://t.co/rbhdtouPR0 pic.twitter.com/52EtCD2DPC — WPRI 12 (@wpri12) November 21, 2025

El gobernador Dan McKee expresó su rechazo categórico en un comunicado, afirmando que “los agentes de ICE detuvieron indebidamente a un estudiante de secundaria en prácticas frente al Tribunal Superior; un acto indignante e indefendible que podría haber trastornado por completo la vida de una persona joven”.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en evento navideño de Carolina del Norte deja varios heridos

El señalamiento se suma a las críticas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional tras la eliminación de las directrices que limitaban los operativos en o cerca de juzgados.

Una medida que había sido establecida para evitar acciones que afectaran la integridad de procesos judiciales y la protección de quienes ingresan a esas instalaciones.