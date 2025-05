ICE y policía confrontan a madre con bebé en Worcester en operativo caótico

Un video que circula en redes muestra un tenso enfrentamiento entre agentes de inmigración (ICE) y residentes de Worcester, Massachusetts, durante un intento de detención que involucró a una madre con su bebé en brazos.

El operativo del ICE forma parte de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, quien prometió durante su campaña de 2024 tomar acciones severas contra inmigrantes sin estatus legal, supuestamente enfocado en criminales peligrosos. Sin embargo, organizaciones han documentado múltiples arrestos de personas sin antecedentes penales.

“La manera en que los inmigrantes en Worcester y en todo el estado están siendo perseguidos y aterrorizados por esta administración federal para su deportación es absolutamente inconstitucional”, dijo la concejal Etel Haxhiaj.

New video shows close-up view of ICE agents slamming the young woman’s face into the ground during arrest in neighborhood raid.

«I don’t have anyone at home. They arrested my mom, my sister, and a 2-month-old baby,» a family member cries out. pic.twitter.com/9vcxEICW5Y

