ICE arresta a turistas por haber criticado a Trump desde sus celulares

La política migratoria en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase, con medidas que van más allá de la deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

Según un reportaje de The New York Times, agentes de migración han realizado arrestos y detenciones que han generado preocupación entre activistas y ciudadanos extranjeros.

Uno de los casos más llamativos es el arresto de un académico de la Universidad de Georgetown, quien fue detenido frente a su domicilio en Virginia por agentes que portaban mascarillas.

Asimismo, dos turistas alemanes fueron arrestados cuando intentaban ingresar legalmente por la frontera sur.

Canadian Jasmine Mooney has arrived at the Vancouver airport and got big hugs from her mom and best friend. She was held by ICE for nearly two weeks in California and Arizona after being denied entry at the San Diego border. pic.twitter.com/XCucjA8ibw

— Austin Grabish (@AustinGrabish) March 15, 2025