¡Impactante! ICE Interroga a Residentes en Sunland Park: ¿Racismo y Abuso de Poder?

Una comunidad de entrenadores y cuidadores de caballos que viven y trabajan en el Frontera Training Center en Sunland Park, Nuevo México, reportó haber sido abordada y cuestionada por oficiales federales de inmigración en la propiedad privada la mañana del martes.

“Nos preguntaron si vivíamos aquí, respondimos ‘sí’. Nos pidieron documentos y si éramos ciudadanos estadounidenses, y respondimos ‘sí’.

Luego quisieron que los dejáramos entrar a nuestra casa, ahí fue cuando nos negamos”, dijo Efren Aguilar Jr., residente de la propiedad y ciudadano estadounidense.

Aguilar explicó que él y sus compañeros de cuarto salieron de su casa cuando un vecino de uno de los graneros cercanos les dijo que había agentes de «ICE» afuera, preguntando a los vecinos y registrando la propiedad.

ICE Uses Facial Recognition in Raid; Man Escapes on Pony

A recent video circulating on social media appears to demonstrate the utilization of biometric technology by Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents stationed in Sunland Park, New Mexico.

According to Univision… pic.twitter.com/Vq9pPNeBQz

— Auden B. Cabello (@CabelloAuden) February 13, 2025