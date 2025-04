Corte de Nueva York bloquea regreso de ICE a la cárcel de Rikers Island

Un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York prorrogó este jueves una orden que impide al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reinstalar una oficina en la cárcel de Rikers Island.

La decisión se produce en respuesta a una demanda interpuesta por el Concejo municipal de Nueva York contra el alcalde Eric Adams.

Quien había llegado a un acuerdo con la Administración del expresidente Donald Trump para permitir el regreso de ICE.

La jueza Mary Rosado presidió una breve audiencia donde determinó mantener paralizada la orden ejecutiva que autorizaría la instalación de ICE en Rikers, hasta que se celebre una audiencia formal el próximo 29 de mayo.

Thank you to CM @tiffany_caban & @galeabrewer for joining us today!

The judge temporarily blocked the Mayor’s order to put ICE in Rikers! The fight continues, & we’ll be there every step of the way ✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/uzilqMieCI

— New York Immigration Coalition (NYIC) (@thenyic) April 25, 2025